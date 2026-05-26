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經濟成長關鍵 黃仁勳：台灣需要更多電力

聯合報／ 記者蘇嘉維鐘惠玲林麗玉洪子凱／台北報導
輝達執行長黃仁勳（右）。 記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）。 記者林伯東／攝影

輝達執行長黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長」。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）六月二日開展，主辦單位之一的外貿協會昨天宣布，黃仁勳當天將與邁威爾（Marvell）董事長暨執行長墨菲發表主題演講，分享雙方如何共同推動產業開啟下一波ＡＩ創新浪潮。

黃仁勳這次來台訪問，除了出席COMPUTEX，也將拜會台積電等相關供應鏈業者。他表示，今天晚上將會晤台積電董事長魏哲家，並預計明天拜會廣達。此外，他明天也將出席在北士科新台灣總部預定地舉辦的員工大會，並於廿八日宴請眾多供應鏈廠商，也就是俗稱的「兆元宴」。他此次訪台預計將超過一星期。

黃仁勳昨晚外出與家人用餐，他受訪表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力。對於台灣的能源基礎設施是否可以支應未來北士科與ＡＩ資料中心等需求，他說，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求在增加，同時，台灣也需要建設ＡＩ資料中心，所以台灣需要更多電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟增長」。

台北市長蔣萬安昨說，針對北士科用電，台電目前有在規畫新的變電所，台北市府也持續跟台電保持溝通，但根本問題在於國家整體的能源政策。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前質疑北士科基礎用電沒解決，反被立委王鴻薇挖出沈過去反核立場，沈伯洋前天稱「能源政策跟變電所是兩回事」。蔣萬安回應，去年這個時候，黃仁勳公開表示「台灣絕對要投資核能」，民眾期待的是，國家走在正確的能源政策道路上面，才能夠大力發展ＡＩ。

輝達明天將於北士科T17、T18基地舉行員工大會，蔣萬安說：「屆時很高興將與輝達執行長黃仁勳見面。」他並笑稱，「看起來台灣的美食地圖，要再度更新」。蔣萬安也說，當然輝達選擇台北、落腳北士科，「這不僅是台北市再度向世界證明我們的實力，也是輝達對台北市未來發展，充滿信心、投下信任票。」

民進黨北市議員陳賢蔚昨質詢輝達北士科台灣總部的興建進度，北市建管處長虞積學表示，輝達台灣總部建照尚未掛件申請，依照程序需先送都市設計審議完成後，才能到建管處申請建照，等建執照許可才能依法申報工程上的實際開工。

北市都發局長簡瑟芳指出，輝達尚未送都市設計審議，確實造型上可能會有一些法規上的疑慮，例如有一些牆面線、建蔽率、綠容率等規範，市府有專案小組給予初步建議，但還是要等整體設計成案，送都審會由專家委員討論決定。

黃仁勳 廣達 輝達 台積電

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