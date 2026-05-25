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黃仁勳：沒有能源就無法實現經濟增長
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這次訪台行程預計將超過一周，25日晚間他在外出與家人用餐，並簡短受訪時表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力。
對於台灣的能源基礎設施是否可以支應未來北士科與AI（人工智慧）資料中心等需求，黃仁勳指出，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求在增加，同時，台灣也需要建設AI資料中心，所以台灣需要更多電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟增長」。
另外，台灣擁有眾多輝達的供應商夥伴，黃仁勳幾乎每次造訪台灣都會與台積電（2330）等供應鏈業者見面。他也透露，明天晚上將與台積電董事長魏哲家會晤，並預計27日將會拜會廣達。
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