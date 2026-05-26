緯穎董事長洪麗寗：記憶體缺料...最嚴重

緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（25）日表示，零組件缺料漲價問題嚴峻，緯穎與客戶、供應商等三方每天都在為此開會討論，「每天都很關鍵」，目前最缺的是記憶體，積層陶瓷電容（MLCC）、PCB、電源等高階規格零組件也很缺。

洪麗寗強調，緯穎當前缺料狀況仍可控，出貨不受影響，並且會想盡辦法維持毛利率及股東權益報酬率（ROE）。

緯穎總經理暨執行長林威遠補充，記憶體缺貨狀況延燒中，緯穎也跟三星、美光、SK海力士等記憶體大廠詢問過缺貨狀況，就連這些大廠也不知道會缺多久。

由於零組件價格飆漲，代工廠在AI伺服器專案仍需負責代客採購零組件，雖然最終獲利不會受衝擊，但毛利率可能因此下降，為此，開始有代工廠開始與客戶協調，由客戶負責採購的「Consignment模式」，以維持毛利率。洪麗寗透露，最近也在跟客人討論，是否能改變零組件採購方式，以降低對財報的影響。