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北士科員工大會 輝達執行長黃仁勳同框蔣萬安
輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，輝達為慶祝台灣新總部「輝達星群（NVIDIA Constellation）專案」正式啟動，昨（25）日宣布，將於明日上午在未來新總部所在地、即北士科T17、T18預定地，舉辦台灣員工大會。
外界預期，黃仁勳明天將出席輝達台灣員工大會，不僅藉此凝聚員工更強大的向心力，也可望揭露未來新總部的建築設計理念。台北市長蔣萬安昨日亦證實「有收到輝達邀請」，當天他將出席輝達台灣員工大會。業界預期，明天黃仁勳與蔣萬安有望同框合影。
蔣萬安昨天下午出席南陽街台灣半導體產業發源地紀念碑啟用記者會，接受媒體聯訪時表示，相當歡迎黃仁勳來台灣，更打趣地說「看來美食地圖要更新」。
蔣萬安提到，輝達選擇落腳台北、北士科，也證明台北市的實力，代表輝達對於台北市的未來投下信任票。
黃仁勳是於去年5月在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講尾聲，公布未來新的台灣總部將落腳北士科，並將總部建築命名為輝達星群。日前又傳出輝達第二總部的地點將會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。
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