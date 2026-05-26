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緯穎衝 AI 基建 美國大擴產 董座洪麗寗強調人工智慧絕對不是泡沫

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導
緯穎。 聯合報系資料照
緯穎。 聯合報系資料照

緯穎（6669）昨（25）日召開股東會，董事長洪麗寗表示，AI絕對不是泡沫，客戶對美國新廠產能需求「比想像中更好」，未來規劃再擴大美國廠新產能，以因應這波龐大AI基礎建設商機。

緯穎目前規劃，將在美國增加至少三座新廠，全力衝刺雲端服務大廠（CSP）訂單。據了解，緯穎去年資本支出約130億元，預期今年投資金額可望明顯高於去年。

談到後續AI伺服器出貨動能，緯穎總經理暨執行長林威遠指出，目前看來，不僅GPU伺服器需求持續大幅成長，代理AI商機出現後，AI訓練開始崛起，連帶讓CPU或ASIC伺服器需求也開始浮現。

洪麗寗強調，AI絕對不是泡沫，先前擴增美國廠，主要為避開川普政府加徵關稅，一度擔心擴增美國德州新廠後，可能會排擠墨西哥廠原先產能需求。不過，從現在客戶訂單需求來看，不僅美國新廠產能需求「比想像中更好」，墨西哥廠也沒受到影響。

緯穎目前有超過七成業績來自北美客戶，未來將會持續增加美國德州新廠產能，當地最終有機會建置三至五個廠區。除了美國、墨西哥等北美新廠之外，緯穎也將在馬來西亞、台灣等地擴充新產能及研發量能。

洪麗寗說，緯穎在美國、墨西哥等北美新廠都會持續擴增新產能，為確保不受人力不足影響，也會在北美建置大量自動化協作手臂，確保交期、品質都能按照步調進行。

緯穎並將參加下周開跑的台北國際電腦展（COMPUTEX），林威遠透露，今年緯穎將會聯合母公司緯創一起參展，參展規模也會比先前更大，展出主題聚焦AI運算平台、共同封裝光學（CPO）、高壓直流（HVDC）電源、先進冷卻等四大項目。

緯穎昨天股東會通過各項議案，並通過去年度盈餘每股配發145元現金股利、20元股票股利，並規劃辦理不超過1,800萬股的現增或私募，以因應未來營運資金需求。緯穎昨天股價漲85元、收5,610元。

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