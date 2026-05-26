SpaceX 招股書解密 太空發電帶旺太陽能 元晶、聯合再生等前景看俏

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX最快6月首次公開發行股票（IPO），太空AI再度成為市場關注焦點。外媒解密SpaceX招股書，發現馬斯克狂推太空發電，看好未來AI每年算力需求將達「太瓦級（TW）」規模，唯有透過太陽能發電，才能實現太空AI願景。

市場認為，目前全球對AI普遍以「10億瓦（GW）」或百萬瓦（MW）為計量單位，若跨入「太瓦級（TW）」規模，意味將激增成千上萬倍，SpaceX力推太空發電，尤其看好太陽能，元晶（6443）、聯合再生（3576）、國碩（2406）、茂迪（6244）等太陽能族群前景看俏。

根據美國科技媒體《TechCrunch》報導，SpaceX正將太陽能發展重心全面轉向太空領域，因為太空太陽能陣列可實現全天候發電，效率是地面電站的五倍以上，太空發電將成為未來AI資料中心主要供電方案。

馬斯克曾指出，由於地面太陽能電站正受到各種阻力影響，對AI基礎建設造成挑戰，因此，朝太空部署大型AI伺服器或資料中心的構想將逐漸成為現實，達成這樣的目標必須仰賴源源不絕的太陽能供電。

《TechCrunch》報導指出，馬斯克似乎將現有地面資料中心視為過渡方案，預期數年內即可將GW級算力的伺服器送入軌道，捨棄天然氣渦輪機等地面設施，以規避建設阻力與民眾反對。

馬斯克不只一次公開談論對未來能源的憂慮，認為地表能源終究有其極限，因此人類往太空發展是必然的結果，有電力就有算力，AI產業才能持續發展。

業界人士認為，SpaceX看好太空太陽能發電，對國內太陽能供應鏈而言是正面消息，因為太空太陽能所需的規格更嚴苛，供應鏈門檻也更高，而台廠在產能與技術方面都不亞於其他競爭對手，加上「去中化」因素加持，確實有其優勢存在。

供應鏈方面，SpaceX與特斯拉原本就會定期與台系太陽能廠接觸，近期更是特地派員前來了解台廠在鈣鈦礦太陽能電池的開發進度與量產能力，藉此評估未來合作的細節。

業界人士表示，包括元晶、聯合再生、國碩都在開發鈣鈦礦太陽能產品；其中，元晶因與特斯拉合作多年，最視為未來最有機會切入供應鏈的台廠，聯合再生則是研發鈣鈦礦太陽能多年，預料有望最先量產，國碩則與鴻海（2317）、碩禾（3691）合作，積極鎖定太空AI資料中心市場商機。