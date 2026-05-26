輝達執行長黃仁勳：台灣需要更多能源 沒有電力就沒有經濟成長

輝達執行長黃仁勳昨（25）日表示，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求持續增加，台灣需要更多能源，「沒有能源，就沒有經濟成長」。

黃仁勳昨天晚間造訪北市中山區一家台菜餐廳，外界原預期是要照計畫與廣達（2382）董事長林百里等廣達公司高層餐敘，結果是黃仁勳與家人的家宴。黃仁勳並未透露行程更動的原因，僅表示會在明日拜訪廣達，另外，他會在今日與台積電（2330）董事長魏哲家見面。

不過，黃仁勳昨天稍早受訪時，直接點名廣達，強調「我們（輝達）與廣達有很大的合作關係，他們（廣達）在Vera Rubin做得非常好」，使得廣達在輝達下一代AI平台供應鏈中的角色深受市場關注。

不少想一睹「AI教父」風采的民眾，昨天親赴餐廳現場，黃仁勳席間二度走出餐廳，親自端點心分送給現場守候的媒體與粉絲，還不忘用台語提醒「燒哦！很好吃哦！」但這次他婉拒民眾要求簽名，直言「太多人了，如果我簽給你，就還得簽其他人，這樣我就不用回去了」。

媒體在黃仁勳走出餐廳時提問，台灣能源基礎設施是否足夠因應未來北士科的AI資料中心需求？黃仁勳說，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求持續增加，同時，台灣也需要建設AI資料中心，所以台灣需要更多電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟增長」。

談到北士科未來用電問題，台北市長蔣萬安昨天稍早指出，台電目前有在規劃新的變電所，台北市政府也持續跟台電保持溝通，但根本問題在於整個國家的能源政策，黃仁勳去年此時曾表示台灣絕對要投資核能，且任何形式的能源都不該被社會汙名化，所以民眾期待國家的能源政策要走在正確的道路上，才能好好發展AI。

黃仁勳23日抵台後，行程滿檔，本周最受矚目的公開行程當屬明日出席輝達於台灣總部北士科T17、T18基地舉行的員工大會，以及周四宴請供應鏈的「兆元宴」。

另外，輝達下周將在台灣舉辦GTC Taipei大會並參與台北國際電腦展（COMPUTEX）系列活動。主辦單位外貿協會昨日宣布，6月2日邁威爾（Marvell）董事長暨執行長Matt Murphy的主題演講，黃仁勳將同台亮相，雙方將基於今年3月宣布的合作夥伴關係，共同探討邁威爾與輝達如何攜手合作，為客戶在開發新一代AI基礎設施時提供更多元、靈活的選擇。業界認為，黃仁勳將為本屆電腦展掀起一波新高潮。