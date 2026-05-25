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談北士科AI需求 黃仁勳：沒能源就沒經濟成長

中央社／ 台北25日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）25日晚間結束餐敘後離開會場，手持花束及外帶餐點，依然不失親和力地向現場守候眾人打招呼，並推薦餐廳料理。 中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）25日晚間結束餐敘後離開會場，手持花束及外帶餐點，依然不失親和力地向現場守候眾人打招呼，並推薦餐廳料理。 中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間在台北市私廚「春韭」與家人餐敘後受訪，被問及台灣能源基礎設施是否足夠因應未來北士科人工智慧（AI）資料中心需求；他直言，台灣需要更多能源，「沒有能源就沒有經濟成長」。

黃仁勳解釋，台灣的製造業成長強勁，全世界對台灣的晶片和電腦的需求也很強勁，加上台灣需建造更多AI資料中心，因此台灣需要更多能源。

他也透露，明天晚上將與台積電董事長魏哲家餐敘，並預計週三拜會廣達高層。

黃仁勳今天展開來台第3天行程，白天與家人先前往台北市四平商圈採購蜜餞，緊接著趕赴八德路「王記府城肉粽」大快朵頤，席間展現親和力與粉絲合影。

到了傍晚時分，黃仁勳的家人們包括父母、女兒陸續抵達中山北路巷弄內的私廚「春韭」。用餐中途黃仁勳數次現身餐廳門口，向在場粉絲及媒體發送熱騰騰的肉桂捲，還不忘用台語提醒「燒喔」。

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