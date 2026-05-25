護國神山起點...源自52年前南陽街燒餅油條早餐會 蔣萬安揭紀念牌

60、70年代，台灣在經濟部前部長孫運璿帶領下，攜手國內精英與海外學人，奠定台灣積體電路科技發展基礎；當年最關鍵決策即發生在1974年2月7日南陽街上小欣欣零食店（豆漿店）的一場早餐會。如今店址已拆除，北市府今與潘文淵文教基金會、孫運璿學術基金會及美加文化等，攜手合作在原址設置紀念牌。

蔣萬安今天下午出席紀念牌啟用表示，52年前的這一頓燒餅油條早餐，儘管價格不到400元，但對照現在為台灣所創造出來的價值，可以說是台灣史上性價比最高的一頓早餐，它確立台灣朝向積體電路發展進化，也是創造全球矚目、國際傳奇故事的起點。

蔣萬安說，當年孫運璿要推動成立工研院，面對非常多阻力，當時立法院反對聲浪都講出「抬棺材都不讓案子通過」，不過孫不放棄，這種「以國家為念，以大局為重，不計私利」，確實是現在大家虛心謙卑、學習的榜樣。

「我一直記得孫院長講過一句話，做任何事不能先說不行，要說非成不可。」蔣萬安說，就是因為當時許多前輩頂住壓力，擬定計畫、組建團隊、積極找合作對象，帶領台灣的半導體團隊，打造深厚基礎。

蔣說，前輩半世紀努力，台灣是踏踏實實、正正當當，光明正大取得今天成果。台灣率全世界之先，勇於投入晶圓代工廠，基於與客戶的誠信，成就包括輝達、AMD ，也就是美國是大腦，台灣是心臟，驅動世界半導體的蓬勃發展，北市府台北隊在持續秉持前輩意志，在成功爭取輝達總部落腳北士科，也會串起南港、內湖、北士科台北科技廊帶，打造全球AI科技發展最強一顆心臟，繼續引領AI發的世界浪潮。

今日在於南陽街38巷舉行的揭幕記者會，邀請當年工程師共同見證，包括工研院前董事長史欽泰、台積電前副董事長曾繁城、工研院電通所前副所長謝錦銘、工研院量測中心前主任邱羅火，及聯電前副董事長劉英達，另也廣邀半導體產業界貴賓及台北科技廊帶發展的代表共襄盛舉。

「從餐桌到世界」藝術作品透過藝術家成若涵的巧思，將生硬的產業節點轉譯為富有溫度的視覺藝術，將當年政府與產業界的先進孜孜矻矻、為國謀劃的軌跡，揉合進人行道鋪面與牆面藝術創作，行人穿梭其中，猶如走進時光隧道，受台灣科技史感動。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，與北市府攜手在南陽街共同打造這處紀念牌與藝術創作，不僅是為了讓更多人認識這段不應被遺忘的科技歷程，更希望先行者在逆境中開創的精神，成為每一位持續在科技產業深耕者的力量來源。