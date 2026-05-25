快訊

身陷馬英九基金會風波 蕭旭岑今現身杭州推進兩岸交流

曾爭取百國免簽…前外交部長楊進添逝世享壽83歲 外交部表達誠摯哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

護國神山起點...源自52年前南陽街燒餅油條早餐會 蔣萬安揭紀念牌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府下午於南陽街舉辦「從餐桌到世界」揭幕記者會，台北市長蔣萬安（右二）、前工研院董事長史欽泰（左二）、前創意董事長曾繁城（左一）出席啟動儀式，並參觀作品。記者葉信菉／攝影
台北市政府下午於南陽街舉辦「從餐桌到世界」揭幕記者會，台北市長蔣萬安（右二）、前工研院董事長史欽泰（左二）、前創意董事長曾繁城（左一）出席啟動儀式，並參觀作品。記者葉信菉／攝影

60、70年代，台灣在經濟部前部長孫運璿帶領下，攜手國內精英與海外學人，奠定台灣積體電路科技發展基礎；當年最關鍵決策即發生在1974年2月7日南陽街上小欣欣零食店（豆漿店）的一場早餐會。如今店址已拆除，北市府今與潘文淵文教基金會、孫運璿學術基金會及美加文化等，攜手合作在原址設置紀念牌。

蔣萬安今天下午出席紀念牌啟用表示，52年前的這一頓燒餅油條早餐，儘管價格不到400元，但對照現在為台灣所創造出來的價值，可以說是台灣史上性價比最高的一頓早餐，它確立台灣朝向積體電路發展進化，也是創造全球矚目、國際傳奇故事的起點。

蔣萬安說，當年孫運璿要推動成立工研院，面對非常多阻力，當時立法院反對聲浪都講出「抬棺材都不讓案子通過」，不過孫不放棄，這種「以國家為念，以大局為重，不計私利」，確實是現在大家虛心謙卑、學習的榜樣。

「我一直記得孫院長講過一句話，做任何事不能先說不行，要說非成不可。」蔣萬安說，就是因為當時許多前輩頂住壓力，擬定計畫、組建團隊、積極找合作對象，帶領台灣的半導體團隊，打造深厚基礎。

蔣說，前輩半世紀努力，台灣是踏踏實實、正正當當，光明正大取得今天成果。台灣率全世界之先，勇於投入晶圓代工廠，基於與客戶的誠信，成就包括輝達、AMD ，也就是美國是大腦，台灣是心臟，驅動世界半導體的蓬勃發展，北市府台北隊在持續秉持前輩意志，在成功爭取輝達總部落腳北士科，也會串起南港、內湖、北士科台北科技廊帶，打造全球AI科技發展最強一顆心臟，繼續引領AI發的世界浪潮。

今日在於南陽街38巷舉行的揭幕記者會，邀請當年工程師共同見證，包括工研院前董事長史欽泰、台積電前副董事長曾繁城、工研院電通所前副所長謝錦銘、工研院量測中心前主任邱羅火，及聯電前副董事長劉英達，另也廣邀半導體產業界貴賓及台北科技廊帶發展的代表共襄盛舉。

「從餐桌到世界」藝術作品透過藝術家成若涵的巧思，將生硬的產業節點轉譯為富有溫度的視覺藝術，將當年政府與產業界的先進孜孜矻矻、為國謀劃的軌跡，揉合進人行道鋪面與牆面藝術創作，行人穿梭其中，猶如走進時光隧道，受台灣科技史感動。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，與北市府攜手在南陽街共同打造這處紀念牌與藝術創作，不僅是為了讓更多人認識這段不應被遺忘的科技歷程，更希望先行者在逆境中開創的精神，成為每一位持續在科技產業深耕者的力量來源。

護國神山 南陽街 蔣萬安 孫運璿 經濟部

延伸閱讀

影／輝達辦員工大會 蔣萬安：台北向世界證明實力

蔣萬安證實！5/27與黃仁勳員工大會碰面：輝達對北市發展投信任票

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

全聯深耕宜蘭傳藝十年 復興「柑仔龜」文化

相關新聞

護國神山起點...源自52年前南陽街燒餅油條早餐會 蔣萬安揭紀念牌

60、70年代，台灣在經濟部前部長孫運璿帶領下，攜手國內精英與海外學人，奠定台灣積體電路科技發展基礎；當年最關鍵決策即發生在1974年2月7日南陽街上小欣欣零食店（豆漿店）的一場早餐會。如今店址已拆除，北市府今與潘文淵文教基金會、孫運璿學術基金會及美加文化等，攜手合作在原址設置紀念牌。

輝達官方也笑翻？黃仁勳開心捧芒果冰合照 驚喜曝「廁所簽名」畫面

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳台北行再度展現超高人氣，這次不只現身饒河夜市品嘗芒果冰，還被官方X帳號親自發文認證，形容「沒有去夜市，台北之旅就不算完整」。畫面中，黃仁勳穿著招牌黑衣、開心與冰品合照，沿路更被民眾包圍搶拍...

黃仁勳今晚家庭聚會 選這家餐廳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，今晚選擇中山北路二段巷弄內，靠近晴光市場的台菜餐廳春韭，為家庭聚會地點。

雷虎科技攜手義隆電子 打造自主無人機AI核心技術平台

雷虎科技（8033）25日宣布，與On-Device AI技術領導廠商義隆電子（2458）簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將共同打造台灣自主無人機AI核心技術平台，從系統整合商躍升為關鍵技術共同開發者，深化卡位民主聯盟供應鏈核心。

是方攜行動貝果與高通 推企業私有化地端 Agentic AI 平台

電信中立IDC營運商是方電訊（6561）今天宣布，與AI領導先驅行動貝果（MoBagel）、全球工業及嵌入式AI領導企業高通技術公司（Qualcomm）展開策略合作，三方共同推出「企業私有化地端Agentic AI平台」服務。

七成家長關注兒童使用AI 趨勢科技推AI助理「Kaleida」強化使用安全

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife指出，隨著民眾高度使用AI，消費者對自身數位生活的「防護思維」、「防護邊界」、「防護關鍵」將有巨大轉變，「家庭」成為AI時代守護的重要場域。TrendLife將在下半年推出以家庭為核心、具備AI代理功能的安全AI助理Kaleida，在下周登場的COMPUTEX 2026預覽兩大前瞻亮點，包括針對孩子的「智慧學伴」、防止AI詐騙的「資安防護核心」，協助民眾管理家中兒童或長輩使用AI行為，避免AI誤用與詐騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。