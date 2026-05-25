黃仁勳今晚家庭聚會 選這家餐廳

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife指出，隨著民眾高度使用AI，消費者對自身數位生活的「防護思維」、「防護邊界」、「防護關鍵」將有巨大轉變，「家庭」成為AI時代守護的重要場域。TrendLife將在下半年推出以家庭為核心、具備AI代理功能的安全AI助理Kaleida，在下周登場的COMPUTEX 2026預覽兩大前瞻亮點，包括針對孩子的「智慧學伴」、防止AI詐騙的「資安防護核心」，協助民眾管理家中兒童或長輩使用AI行為，避免AI誤用與詐騙。

2026-05-25 17:46