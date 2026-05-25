雷虎科技攜手義隆電子 打造自主無人機AI核心技術平台
雷虎科技（8033）25日宣布，與On-Device AI技術領導廠商義隆電子（2458）簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將共同打造台灣自主無人機AI核心技術平台，從系統整合商躍升為關鍵技術共同開發者，深化卡位民主聯盟供應鏈核心。
簽約儀式，由雷虎科技董事長陳冠如與義隆電子董事長葉儀皓主持。此次合作，也標誌著雷虎科技的戰略轉型里程碑—從無人載具系統整合商，進化為與台灣頂尖晶片大廠共同開發AI導控、影像辨識與通訊核心技術的深度技術夥伴。
據了解，雙方將整合義隆電子在AI晶片、邊緣運算、影像處理、人機介面與通訊模組等核心硬體技術，與雷虎科技在無人載具系統整合、飛控、Blue UAS國際認證及全球市場布局的實戰能力，共同構建無人機核心技術與次系統平台。
其中，在三大核心技術突破方面，雷虎科技將導入義隆電子攝影鏡頭模組與AI BoX，並搭載自主研發的GElanNet AI影像辨識演算法，在低功耗條件下實現毫秒級目標辨識、自主避障與追蹤，打造更精準的「無人機之眼」，降低對境外算力晶片的依賴。
同時，雙方將共同開發全天候高資安地面控制台，整合防水、可戴手套操作的觸控介面，與Mini-LED Local Dimming直下式背光模組，確保戶外強光及極端環境下的精準操控，完全符合軍規使用情境。
在通訊與飛控層面，雙方將攜手開發中長距離通訊模組、抗干擾安全通訊、陣列天線與群飛協同系統，打造台灣自主可控的無人機神經系統，徹底擺脫紅色供應鏈依賴。
此次合作的另一項重要意義，在於同步響應行政院推動的「平戰轉換（Dual-Use）」政策方向。雙方共同打造的技術平台，可廣泛應用於智慧巡檢、災害搜救、邊境巡防、農業應用、海事巡查、基礎建設管理與智慧物流等商業場景；戰時，則可快速轉化為韌性防衛系統的關鍵次系統節點。
這樣的設計，賦予雷虎科技產品線跨越商用與國防市場的長期需求支撐，有效分散單一市場風險，並為公司營收結構帶來更穩健的成長基礎。
在國際布局上，雷虎科技是亞洲首家通過美國Blue UAS資安認證的無人機廠商，美國俄亥俄州生產基地已正式投產，並積極爭取美國「無人機優勢計畫(Drone Dominance Program, DDP)」市場商機。
陳冠如強調，此次與義隆電子的合作，意味著雷虎科技的技術護城河將延伸至AI推論晶片與自主研發的GElanNet影像辨識演算法、抗干擾安全通訊模組與陣列天線、群飛（Swarm）協同系統飛控核心，以及新世代高規格地面控制台硬體等關鍵領域。
他說，這不是單純的採購關係，而是台灣整合半導體、AI與無人載具產業的重要代表案例，強強聯手，共同卡位全球民主聯盟每年數百萬架軍用與商用無人機的龐大市場商機。
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