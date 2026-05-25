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達方宣布斥資8億元投資佺璟科技 強化AI散熱布局

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

達方電子（8163）25日召開董事會，會中通過擬斥資8億元參與佺璟科技現金增資及認購私募可轉換公司債（CB）；待CB轉換後，將取得佺璟約48.4%股權。

佺璟科技成立於2023年，專注於氣冷及液冷散熱零件與模組產品之研發與製造。團隊具備逾25年散熱產業經驗，多位核心人員曾服務於世界級散熱大廠，嫻熟系統整合與智慧製造。公司在液冷冷卻液分配單元（CDU）、分歧管、水冷板、風扇、熱管、均溫板等皆有完整解決方案，並已取得多項國際發明專利。

達方表示，高速運算趨勢明確，散熱能力及解決方案於產業發展中扮演至關重要角色。AI液冷散熱市場呈現量價齊升之趨勢，CDU 作為液冷系統的核心關鍵，各大廠商無不積極卡位相關供應鏈。佺璟科技團隊兼具氣冷與液冷之系統整合經驗，並擁有馬達與電控之自主技術能力，目前AI液冷冷卻液分配單元（CDU）產品已正式量產出貨，訂單持續擴增，充分驗證其技術實力與市場競爭力。

達方表示，AI 時代的投資布局著重於未來技術與價值的創造。此次投資佺璟科技，不僅填補集團在AI高階散熱關鍵零組件的版圖，更將聯手打造具國際競爭力的熱管理解決方案平台，強化整體獲利能力，共創多贏格局。

達方

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