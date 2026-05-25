聽新聞
0:00 / 0:00
達方宣布斥資8億元投資佺璟科技 強化AI散熱布局
達方電子（8163）25日召開董事會，會中通過擬斥資8億元參與佺璟科技現金增資及認購私募可轉換公司債（CB）；待CB轉換後，將取得佺璟約48.4%股權。
佺璟科技成立於2023年，專注於氣冷及液冷散熱零件與模組產品之研發與製造。團隊具備逾25年散熱產業經驗，多位核心人員曾服務於世界級散熱大廠，嫻熟系統整合與智慧製造。公司在液冷冷卻液分配單元（CDU）、分歧管、水冷板、風扇、熱管、均溫板等皆有完整解決方案，並已取得多項國際發明專利。
達方表示，高速運算趨勢明確，散熱能力及解決方案於產業發展中扮演至關重要角色。AI液冷散熱市場呈現量價齊升之趨勢，CDU 作為液冷系統的核心關鍵，各大廠商無不積極卡位相關供應鏈。佺璟科技團隊兼具氣冷與液冷之系統整合經驗，並擁有馬達與電控之自主技術能力，目前AI液冷冷卻液分配單元（CDU）產品已正式量產出貨，訂單持續擴增，充分驗證其技術實力與市場競爭力。
達方表示，AI 時代的投資布局著重於未來技術與價值的創造。此次投資佺璟科技，不僅填補集團在AI高階散熱關鍵零組件的版圖，更將聯手打造具國際競爭力的熱管理解決方案平台，強化整體獲利能力，共創多贏格局。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。