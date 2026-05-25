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中華電董座簡志誠：韌性網路傳遞音樂無弗屆 科技賦能文化打造生態系
「2026 hito流行音樂獎」於5月23日在台北小巨蛋盛大舉行，中華電信（2412）是重要合作夥伴。中華電信簡志誠董事長與「DJ木木」連袂頒發「hito 嘻哈歌手、hito年度十大華語歌曲、2025 Hit Fm年度百首單曲冠軍」等重要獎項，簡志誠表示，中華電信建構韌性網路，傳遞音樂無遠弗屆，更以科技賦能文化，打造數位共好生態系。
簡志誠表示，中華電信積極建構「海地星空 韌性網路」，將高品質的網路變成音樂的翅膀，藉由科技與音樂共譜未來，讓美好的音樂在每個角落都能被聽到。
台灣音樂及影視產業，從早期的實體錄音帶、數位下載、音樂平台、到現在的線上廣播與高畫質影音，中華電信見證音樂與影視的數次革命，而科技始終是推動文化產業的隱形推手，簡志誠強調，中華電信以「智慧韌性贏信賴 AI乘光展未來」為主軸，持續以智慧韌性結合強大的全光網路作為基礎，乘載AI算力，讓創作者的想像力不再受限於實體空間，引領台灣的文創能量跨越地域限制，與全球市場無縫接軌。
「中華數位文創管理公司」也於5月21日揭牌的，是中華電信支持文化的具體展現，透過實際的資金投資，扶植台灣優質原創電影及戲劇製作，助攻台灣影視軟實力更上層樓，並為MOD、Hami Video客戶提供更多元化的頂級規格影劇。另外，中華電信也聯手i聽聽、FunPark童書夢工廠、Hami書城…等優質數位內容平台，共同打造數位共好生態系。
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