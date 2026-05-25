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是方攜行動貝果與高通 推企業私有化地端 Agentic AI 平台

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方董事長邵泓嘉（左五）與總經理劉耀元（左六）率領是方團隊，在LY2接待來訪的戰略夥伴行動貝果執行長鍾哲民（左四）、高通通訊業務副總裁吳南億（左三）。是方電訊／提供
是方董事長邵泓嘉（左五）與總經理劉耀元（左六）率領是方團隊，在LY2接待來訪的戰略夥伴行動貝果執行長鍾哲民（左四）、高通通訊業務副總裁吳南億（左三）。是方電訊／提供

電信中立IDC營運商是方電訊（6561）今天宣布，與AI領導先驅行動貝果（MoBagel）、全球工業及嵌入式AI領導企業高通技術公司（Qualcomm）展開策略合作，三方共同推出「企業私有化地端Agentic AI平台」服務。

是方強調，此次合作案不僅能為是方開闢第二成長曲線，更能帶動核心產品銷售，在結盟架構中扮演關鍵角色。

是方董事長邵泓嘉表示，生成式AI已成為企業核心的新興應用工具，數據資料隱私與運算成本更是企業AI轉型成功的重要指標。在此次合作中，是方整合行動貝果的檢索增強生成技術（RAG）與高通的高效能邊緣AI及運算能力相結合，協助金融、製造、零售等產業在確保數據資料主權的同時，實現自動化智慧決策。

三方合作的「企業私有化地端Agentic AI平台」以行動貝果的RAG技術為核心，將傳統的在地數據資料儲存，進化為具備自動化分析能力的智慧中樞；透過深度整合企業現有的ERP、CRM與即時資料庫，將零散的數據資料產出為具備來源引用的精準摘要與決策報表。

高通技術公司技術副總裁Evgeni Gousev表示，憑藉在智慧運算領域的不斷創新，高通提供客戶廣泛的解決方案組合，這些方案均是基於其領先業界的邊緣AI、高效能、低功耗運算和連接技術。我們很開心能與是方電訊及MoBagel展開合作。其中，高通Cloud AI 100 Ultra加速卡及其軟體堆疊，專為支援高效能且具備能源效率的 AI 推論能力而設計，協助企業在確保資料安全的同時，實現自動化智慧決策。

行動貝果執行長鍾哲民指出，企業導入AI的前提是信任，希望幫助企業不只運用最新的AI技術來提升競爭力，也在可信任AI的前提大膽轉型，成為AI時代下的新企業典範。

為了實現極致的運算效率，是方表示，「企業私有化地端Agentic AI平台」搭載高通Cloud AI 100 Ultra加速卡，此解決方案將部署於是方具備國際認證的在地資料中心，不僅能提供穩定可靠的電力與環境監控，透過獨有的「三環網路」（台北環、台灣環、國際環）結合 SD-WAN 軟體定義廣域網路技術，為企業建構起高頻寬、低延遲且具備高度彈性的數據傳輸通道，協助企業在享有高效能運算成果的同時，亦能確保資料主權得以完整保留。

是方認為，在製造與零售領域，「企業私有化地端Agentic AI平台」服務能夠發揮卓越的系統整合實力，管理者只需透過自然語言提問，即可跨越資料孤島，直接對接ERP或CRM資料庫並產出報表。不論是產線的維修知識傳承，或是門市營運的自動化管理，皆能確保企業在數據安全的環境下，大幅縮短從數據分析到商業決策的反應周期。

此外，是方表示，「企業私有化地端Agentic AI平台」服務還可以解決企業在AI轉型中對資安與成本的隱憂，更能透過軟硬體的高度整合，成功將Agentic AI從技術概念轉化為可即刻落地的商業實力。是方、行動貝果與高通將持續深耕AI生態系，協助全球企業在數位浪潮中，以數據驅動精準決策，搶占市場先機。

Qualcomm 高通

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