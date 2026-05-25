七成家長關注兒童使用AI 趨勢科技推AI助理「Kaleida」強化使用安全

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife指出，隨著民眾高度使用AI，消費者對自身數位生活的「防護思維」、「防護邊界」、「防護關鍵」將有巨大轉變，「家庭」成為AI時代守護的重要場域。TrendLife將在下半年推出以家庭為核心、具備AI代理功能的安全AI助理Kaleida，在下周登場的COMPUTEX 2026預覽兩大前瞻亮點，包括針對孩子的「智慧學伴」、防止AI詐騙的「資安防護核心」，協助民眾管理家中兒童或長輩使用AI行為，避免AI誤用與詐騙。

趨勢科技消費性事業群營運長郭登翔表示，AI普及讓不肖份子更著重瞄準對人性的操弄，試圖模糊並打破資安防護邊界；AI應用也深刻改變家庭成員間資訊交流、溝通、價值觀等互動模式。TrendLife核心是在AI時代守護家庭的所有成員，幫助家庭確保數位安全。

TrendLife調查顯示，超過八成民眾願意使用在家人遭網路犯罪鎖定時提前發出預警的工具，主要是家中長輩面臨比以往更擬真的詐騙風險為家庭隱憂；兒童現在可能不需經過思考就直接向AI提問，並以AI答案為真，家長缺乏能即時掌握家庭成員使用AI狀態的整合工具。

TrendLife推出業界首款家庭專屬AI助理Kaleida，並在COMPUTEX 2026搶先預覽。除了整合趨勢科技多年的AI資安與防詐外，特色是針對兒童使用AI推動「智慧學伴」（Learning Buddy），TrendLife調查發現，台灣有將近六成的孩子頻繁使用ChatGPT、Claude或Gemini等AI工具，但有七成以上家長希望確保自己的孩子以安全、積極和高效的方式使用AI，反映出家長對孩子過度依賴AI產生的擔憂。

郭登翔指出，有別於一般生成式AI直接提供解答，Kaleida平台以「AI代理」功能，判斷適合的AI模型，以引導探索方式，運用提問使孩子有好奇心並培養批判性思考，並提供學習進度資訊，讓家長能伴隨孩子瞭解自身的AI使用軌跡。

Kaleida目前可串接Google Gemini、Anthropic Claude、OpenAI ChatGPT三大AI模型，在孩子發問時將改善模型的回應，以引導方式讓孩子逐步學習，並會通知家長孩子使用AI的行為整理和分析，助家長理解孩子使用AI的趨勢。

郭登翔表示，Kaleida透過AI代理功能，能夠成為家庭AI引擎(Family Intelligence)，進行深度理解家庭情境、使用偏好與共同價值觀。並具備隱私防護盾(Privacy Shield)，在用戶輸入資料進入AI系統前，先保護個人隱私資訊。利用安心AI代理（Safe AI Automator）在安全框架下自動執行繁瑣任務，行動前先確認，讓消費者更安心。針對用戶使用AI，採AI智慧優選(AI Orchestration)方式，將任務分配至最適合的AI模型，兼顧效能與成本效率。