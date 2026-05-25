輔信COMPUTEX聚焦邊緣AI 秀多元AI工作負載與小型化邊緣運算布局

隨著人工智慧應用逐步走向實際營運場域，AI運算架構也開始朝向雲端與邊緣協同運算方向發展。從生成式AI、視覺辨識到智慧自動化，不同AI工作負載也開始依據即時性與部署需求，由雲端與邊緣端分工運算，帶動邊緣運算（Edge Computing）成為AI部署的重要基礎架構。

輔信（2405）今年於2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）以「Intelligence at the Edge」為主題，聚焦小型化邊緣AI與嵌入式運算平台布局，展示迷你電腦、嵌入式工業電腦與Panel PC等產品架構於企業、工業與智慧應用場域中的部署應用。

此次展示涵蓋智慧零售、智慧醫療、工業視覺檢測與空間運算等邊緣AI應用，並展示代理式AI（Agentic AI）工作流程與混合式AI架構於企業環境中的應用模式。其中，結合AI工作流程自動化的智慧辦公應用，透過AI工作流程系統與輔信XB860G2邊緣運算平台，可支援文件分類、資料整理與跨系統任務流程處理等應用，適合重視資料隱私、即時運算與快速部署需求的企業環境，同時協助降低重複性人工操作需求。

進一步對應跨系統AI協作與企業知識管理需求，輔信亦展示了結合多代理人AI（Multi-Agent AI）系統與企業知識平台的混合式AI架構應用。該展示由輔信XH810作為部署於DMZ（非軍事區）的邊緣AI節點，負責外部資訊擷取、AI任務執行與資料前處理；後端AI系統則於企業內網環境中進行知識檢索、資料分析與AI協作，呈現企業於雲端與邊緣端協同運算架構下的AI工作流程應用。

在工業邊緣AI方面，輔信科技亦將展示SPC系列超小型工業邊緣運算平台，以及BPC系列嵌入式工業平台，對應空間運算、工業視覺與智慧工廠等應用需求。輔信科技表示，邊緣運算長期以來即為公司產品開發與市場布局重點，相關平台亦持續被整合應用於智慧製造、零售、醫療、數位看板與AIoT等多元場域。隨著AI工作負載逐步朝向即時化與分散式架構發展，公司亦持續深化小型化邊緣AI與嵌入式系統布局，強化產品於不同部署環境中的彈性、穩定性與整合能力。