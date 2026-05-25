東元與馬來西亞Dynaciate完成併購簽約 衝刺AIDC營收明年倍數成長

東元（1504）25日與馬來西亞工程公司 Dynaciate Engineering Sdn. Bhd.舉行簽約儀式，宣布雙方完成併購協議簽署。由東元董事長利明献與 Dynaciate 董事總經理 Ng Kim Thiea代表簽署，雙方經營團隊共同出席見證，為東元加速布局東南亞AI資料中心基礎建設與全球模組化市場立下重要里程碑。

根據東元日前公告，本次交易預計投資約2億馬幣（約台幣16億），擬於8月底之前完成交割，東元將持有Dynaciate約78%股權，Dynaciate也將成為東元擴展東南亞資料中心工程與全球模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）製造的重要基地。未來3至5年，預期可帶動相關業務，創造投資金額數倍的成長動能，並進一步提升東元於資料中心工程與產品的全球競爭力。

東元董事長利明献指出，配合全球頂級雲端服務供應商（Cloud Service Provider, CSP）客戶的合作需求，東元近年來積極布局高成長的資料中心市場。此次併購 Dynaciate，正是東元集團的核心策略行動方案之一。Dynaciate 憑藉在模組預製領域的頂尖技術，成為深化東元模組化資料中心布局的核心動能。

利明献董事長表示，雙方的深度整合，不僅顯著提升東元在模組化預製上的落地效率與整體自製率；在關鍵的電力模組（StellarForge Module）與發電機模組（PowerWarden Module）上，更成功將資料中心的交付周期縮短至 6 個月，以極速建置的絕對優勢，全面加速資料中心的商轉進程；利明献強調，有信心為投資人創造長遠而顯著的利益成長。

Dynaciate 董事總經理 Ng Kim Thiea表示，很榮幸能與東元攜手合作，共同開啟公司下一階段成長契機。他指出，Dynaciate多年來深耕國際大廠的工程、鋼構製造與大型工業專案領域，2025年起也積極投入資料中心工程市場，承接國際雲端服務供應商（CSP）專案。

Dynaciate的模組化預製與工程執行能力，正可結合東元在機電整合、能源系統等資料中心解決方案領域的實力，有效提升資料中心工程效率與交付能力，非常期待透過戰略性的結盟，共同打造更具競爭力的資料中心工程解決方案和產品平台。

Dynaciate總部及製造基地位於馬來西亞新山（Johor Bahru）Pasir Gudang工業區，廠區土地面積約36,000平方公尺，建築面積約14,000平方公尺，共設有八座廠房，包括不鏽鋼製造區與碳鋼製造區，並具備出口退稅資格，有利於未來全球供應鏈布局。目前擁有265名員工，其中包括超過200名專案管理人員及工程師，具備深厚工程專案執行能量。核心經營團隊平均年齡約40歲，擁有多國語言溝通能力，並具備獨立管理大型案場的豐富經驗。

東元強調，已累積逾20年的資料中心基礎建設工程經驗， 2025年併購馬來西亞NCL Energy後，更積極擴展在東南亞資料中心市場的實力與能見度，建立在地機電與電信工程能力；此次再併購Dynaciate，則可進一步補足土建工程、機械結構工程及HVAC空調等領域能力。

東元表示，未來NCL與Dynaciate兩家公司將形成高度互補的跨國工程平台，加大機電工程團隊規模，擴大承接資料中心工程能力，並以馬來西亞為核心據點，逐步將業務延伸至泰國、印尼、菲律賓及其他東南亞高成長市場，建立跨國機電工程團隊。

在財務營收與產能預估方面，東元指出，對此項目展現出樂觀的預期，併購Dynaciate後，下半年即可開始認列部分營收，目標在 2030 年前創造投資金額約數倍的營收增長。

東元預估，併購Dynaciate後，未來東元的資料中心相關營收結構將有所改變，預期有 65% 來自模組化資料中心和預製產品，35% 則來自AIDC工程。將大幅拉高東元在資料中心業務的整體占比，預計今年度電力能源事業群相關資料中心營收比重，將由過去的不到 10% 躍升至 30%。