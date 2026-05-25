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黃仁勳與邁威爾執行長同台 6/2在電腦展談AI新戰略

中央社／ 台北25日電

COMPUTEX主辦單位外貿協會今天宣布，邁威爾（Marvell Technology）董事長暨執行長墨菲（Matt Murphy）將與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳同台亮相，雙方將探討如何透過合作，為客戶在開發新一代AI基礎設施時提供更多元的選擇。

本次主題演講題為「The Future of AI Depends onConnectivity」，將於6月2日上午10時30分，在台北南港展覽館2館7樓舉行。

貿協透過新聞稿說明，雙方將基於今年3月宣布的合作夥伴關係，共同探討Marvell與NVIDIA如何攜手合作，為客戶在開發新一代AI基礎設施時提供更多元、靈活的選擇。另外，來自Marvell龐大合作夥伴生態系的其他高階主管，也將分享如何與Marvell合作，推動產業開啟下一波AI創新浪潮。

貿協表示，Marvell的技術構成現代AI資料中心基礎設施的關鍵連結，包括從伺服器與機架內部，到連接資料中心各區域的地理分散式網路，協助客戶部署具備前所未有性能與規模的AI優化系統。

輝達官網今年3月底發布新聞稿，NVIDIA與MarvellTechnology宣布建立戰略合作夥伴關係，旨在透過NVIDIA NVLink Fusion，將Marvell連接到NVIDIA AIFactory及AI-RAN生態系統，為採用NVIDIA架構的客戶在開發次世代基礎設施時，提供更多選擇與靈活性。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，於6月2日至6月5日登場，在台北南港展覽館1館、2館、台北世界貿易中心及台北國際會議中心舉行，預計吸引1500家參展商，展出達6000個攤位，聚焦人工智慧運算、機器人與智慧移動以及次世代通訊3大核心主題。

黃仁勳 台北 NVIDIA

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