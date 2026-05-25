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是方電訊三方合作 推企業私有化地端代理式AI平台

中央社／ 台北25日電

電信中立IDC營運商是方電訊今天宣布，與行動貝果（MoBagel）、高通技術公司展開策略合作，三方共同推出企業私有化地端Agentic AI（代理式人工智慧）平台服務。

是方發布新聞稿指出，這次合作案不僅能開闢第二成長曲線，更能帶動核心產品銷售，在結盟架構中扮演關鍵角色。

是方董事長邵泓嘉表示，生成式AI已成為企業核心的新興應用工具，數據資料隱私與運算成本更是企業AI轉型成功的重要指標。在這次合作中，是方整合行動貝果的檢索增強生成技術（RAG）與高通的高效能邊緣AI及運算能力，協助金融、製造、零售等產業在確保數據資料主權的同時，實現自動化智慧決策。

企業私有化地端Agentic AI平台以行動貝果的RAG技術為核心，透過深度整合企業現有的企業資源規劃（ERP）、客戶關係管理（CRM）與即時資料庫，將零散的數據資料產出為具備來源引用的精準摘要與決策報表。

是方指出，這項解決方案搭載高通Cloud AI 100Ultra加速卡，將部署於是方電訊具備國際認證的在地資料中心，能提供穩定可靠的電力與環境監控。

高通 IDC

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