輝達官方也笑翻？黃仁勳開心捧芒果冰合照 驚喜曝「廁所簽名」畫面

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳台北行再度展現超高人氣，昨（24）日不只現身饒河夜市品嘗芒果冰，還被官方X帳號親自發文認證，形容「沒有去夜市，台北之旅就不算完整」。畫面中，黃仁勳穿著招牌黑衣、開心與冰品合照，沿路更被民眾包圍搶拍，宛如明星見面會；更意外的是，他還在廁所牆面留下「Jensen was here」簽名，讓官方幽默打趣，也讓網友笑稱老黃根本是「台北夜市觀光大使」。

從輝達官方X帳號貼出的照片可見，黃仁勳穿著招牌黑色上衣，坐在店內桌前，面前擺著兩碗冰品，其中一碗是鋪滿芒果的芒果冰。他對著鏡頭做出逗趣表情，神情相當輕鬆，完全不像全球AI晶片巨頭掌門人，反而像是開心體驗台灣夜市美食的觀光客。官方帳號還寫下「沒有去夜市，台北之旅就不算完整」等文字，替台灣夜市魅力做足宣傳。

另一段影片中，黃仁勳現身饒河夜市人潮之中，沿途被大批民眾包圍，不少人高舉手機拍攝，現場氣氛宛如明星見面會。更有趣的是，輝達官方隨後又貼出一段影片，畫面是在一道廁所門打開後，牆面留下黃仁勳的簽名與文字「Jensen was here（黃仁勳到此一遊）」，官方還打趣說「有些人會留下評論，Jensen會留下他的簽名」，讓網友笑翻。

財經粉專「IEObserve 國際經濟觀察」也發文寫道，輝達官推美食網紅，就像台北夜市觀光大使，「真的快笑死，有夠歡樂」。這波夜市行也讓不少網友直呼「可愛又親民」、「老黃實在太逗趣了」、「跟喝到豆汁的表情差好多」。