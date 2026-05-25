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艾司摩爾今年在台招募上修至千人 新北職缺達300個
AI蓬勃發展超乎預期，全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）今日宣布在台徵才名額上修至千人，新北廠職缺多達300 個，以因應林口和台南檢測設備產能擴充，預估在招募人才到位後，全球員工可望超過5500人。
ASML強調，公司提供的薪資水準絕對具競爭力。這是ASML在今年3月啟動2026年校園徵才計畫，預計在台灣招募超過600人後，才一個多月即上修人才招募員額。
ASML副總裁暨台灣區總經理汪佳慧表示，隨著客戶因應人工智慧（AI）需求持續擴大先進製程技術與產能，ASML也將持續強化在地服務、研發支援，並提升製造產能，與客戶一同成長。
汪佳慧進指出，台灣是ASML在亞洲最大的營運據點，歡迎渴望解決技術難題、持續學習並拓展國際視野的新世代工程師加入。
她說，透過ASML系統化培訓和全球職涯發展平台，能夠讓新進人才在ASML不只累積技術實力，更可培養跨域和跨國協作的軟實力，成為國際人才，與全球客戶與生態系夥伴一同支撐產業的長期發展。
汪佳慧表示，ASML將人才發展視為長期營運的重要基礎，並持續強化人才與組織發展策略，以支持快速變動產業環境下的技術創新與全球協作需求。
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