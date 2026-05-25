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蔣萬安、黃仁勳周三士北科T17、18合體 輝達海外總部開工進度曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳近日造訪台灣，輝達也證實將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，黃將親自出席，台北市長蔣萬安也將到場合體。本報資料照片
輝達執行長黃仁勳近日造訪台灣，輝達也證實將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，黃將親自出席，台北市長蔣萬安也將到場合體。本報資料照片

輝達執行長黃仁勳近日造訪台灣，輝達也證實將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，黃將親自出席，台北市長蔣萬安也將到場合體。外界也好奇黃此次到T17、T18是否也是要準備為海外總部開工，議員陳賢蔚今天質詢也特別關心進度。市府表示，目前輝達尚未完成設計送審，但市府有專案小組保持聯繫，協助法律諮詢、設計面調整。

建管處長虞積學表示，輝達總部建照尚未掛件申請，依照程序需先送都市設計審議完成後才能到建管處申請建執照，需等建執照許可才能依法申報開工，才能做建築工程上實際開工。

都發局長簡瑟芳表示，目前確實輝達尚未送都市設計審議，確實造型上可能會有一些法規上疑慮，如士北科有一些牆面線、建蔽率、綠容率等規範，市府有專案小組給予輝達一些初步建議，但還是要等整體設計成案，送到都審會由專家委員討論決定。

議員陳賢蔚呼籲，市府應持續積極協助輝達排除法規的問題，可以趕快進場施作，才能帶給台北市民之福。簡瑟芳說，專案小組有持續與輝達規畫單位保持聯繫，協助法律諮詢、設計面調整。

輝達執行長黃仁勳近日造訪台灣，輝達也證實將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，黃將親自出席，台北市長蔣萬安也將到場合體。本報資料照片
輝達執行長黃仁勳近日造訪台灣，輝達也證實將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，黃將親自出席，台北市長蔣萬安也將到場合體。本報資料照片

黃仁勳 蔣萬安 T17 北士科

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