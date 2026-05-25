輝達27日將於北士科 T17、T18 舉行員工大會 蔣萬安證實會出席

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日將在輝達台灣總部北士科T17、T18基地舉行員工大會，台北市長蔣萬安25日證實「有收到輝達邀請」，當天也將出席員工大會。

蔣萬安下午出席南陽街台灣半導體產業發源地紀念碑啟用記者會，接受媒體聯訪時表示，黃仁勳來到台灣，表示相當歡迎，更打趣地說「看來美食地圖要更新」。他說，輝達選擇落腳台北、北士科，也證明台北市的實力，代表輝達對於台北市的未來投下信任票。

面對北士科未來的用電問題，蔣萬安指出，台電目前有在規劃新的變電所，台北市政府也持續跟台電保持溝通，但根本問題在於整個國家的能源政策，黃仁勳去年此時曾表示台灣絕對要投資核能，且任何形式的能源都不該被社會污名化，所以民眾期待國家的能源政策要走在正確的道路上，才能好好發展AI。