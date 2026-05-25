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ASML：今年擴大在台徵才1000人 因應客戶需求成長

中央社／ 台北25日電
ASML。（路透）
ASML。（路透）

半導體設備廠艾司摩爾（ASML）今天宣布，今年將在台灣擴大招募規模，規劃招募約1000名新進人才，在台灣員工人數將逾5000人，以因應未來成長與客戶需求。

ASML今天舉辦媒體交流會，副總裁暨台灣總經理汪佳慧表示，台灣在全球半導體生態系中扮演重要角色，ASML將持續深耕在地，強化對客戶的支援與服務。

汪佳慧說，ASML目前在台灣員工人數超過4500人，約占全球員工人數10%，今年預計招募1000人，高於原先規劃的600人，台灣員工人數將逾5000人。

汪佳慧表示，ASML預計招募包括客戶支援、生產製造及供應鏈等領域人才，以支持客戶擴產需求及全球設備產能提升。

汪佳慧指出，ASML全球共有8座工廠，其中2座工廠位於台灣的林口與台南，目前在新北建置新廠；台灣貢獻83億歐元，約占全球總營收的25.5%。

汪佳慧並說明ASML在ESG方面的措施，在範疇一和範疇二部分，至2025年底，ASML宣告於全球製造設施與建築物達到溫室氣體中和。同時，在台灣和全球營運達成100%使用再生能源的目標。

在範疇三部分，ASML開始以部分海運取代空運以減少碳排，並在2025年完成26台設備以海運送達客戶端。ASML並逐步將減碳範疇由自身營運延伸至客戶端製程，以於2040年達成整體價值鏈溫室氣體中和為長期目標。

外界多將ASML的極紫外光（EUV）系統視為是「吃電怪獸」，汪佳慧說，EUV系統不是吃電怪獸。ASML透過提高產能與簡化製程曝光次數，幫助客戶降低生產單位晶圓的能耗。

她以旗艦機型TWINSCAN NXE：3800E為例，產能已從每小時220片晶圓提升至230片，且預計在2030年前將整體EUV設備的晶片產量提升達50%。自2018年以來，EUV設備每次晶圓曝光的能耗已降低57%。

汪佳慧表示，ASML亦推動循環經濟策略，透過設備翻新、零件維修再利用等方式，降低資源浪費並延長產品生命週期。自2019年以來，ASML台灣已完成超過130台設備翻新與近萬件零件維修再利用，支持半導體產業在提升產能的同時，兼顧資源使用效率與永續發展。

半導體 ASML

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