快訊

7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎…他用45元買飲料抱走千萬

40元買飲料中千萬！萊爾富開出統一發票特別獎 另2名幸運兒抱回20萬元

注意！高鐵訊號異常「全天班次調整」 末班車提前、發車時間一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

陪黃仁勳逛夜市？5月27日輝達員工大會聊什麼 蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。記者／林麗玉攝影
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。記者／林麗玉攝影

輝達執行長黃仁勳訪台，5月27日將到北士科T17、T18基地出席輝達員工大會，儘管過去員工大會不對外公開，不過北市長蔣萬安今天證實，他已收到邀請，27日將會出席輝達員工大會。對於兩人見面聊什麼？會不會帶黃仁勳逛夜市？蔣萬安笑稱，當然，「我們到時候都會有很多可以談、可以聊。」

蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會，對於5月27日將與黃仁勳碰面，兩人聊的話題備受關注。被問及會聊什麼？會不會一起逛夜市？蔣萬安說，他跟黃仁勳不是第一次見面，這次最重要，選擇在T17、T18舉辦員工大會，過往員工大會都沒有對外公開，所以這次選在海外總部的地址舉辦，特別具有意義。

蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。記者／林麗玉攝影
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。記者／林麗玉攝影

黃仁勳 輝達 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安證實！5/27與黃仁勳員工大會碰面：輝達對北市發展投信任票

黃仁勳可能會蔣萬安 討論台灣總部細節

黃仁勳：與林百里魏哲家會面 27日出席輝達總部動土

輝達宣布5月27日北士科辦台灣員工大會 黃仁勳親自出席

相關新聞

艾司摩爾今年在台招募上修至千人 新北職缺達300個

AI蓬勃發展超乎預期，全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）今日宣布在台徵才名額上修至千人，新北廠職缺多達300 個，以因應林口和台南檢測設備產能擴充，預估在招募人才到位後，全球員工可望超過5500人。

蔣萬安、黃仁勳周三士北科T17、18合體 輝達海外總部開工進度曝

輝達執行長黃仁勳近日造訪台灣，輝達也證實將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，黃將親自出席，…

陪黃仁勳逛夜市？5月27日輝達員工大會聊什麼 蔣萬安反應曝光

輝達執行長黃仁勳訪台，5月27日將到北士科T17、T18基地出席輝達員工大會，儘管過去員工大會不對外公開，不過北市長蔣萬安今天證實，他已收到邀請…

大砍員工福利？ 台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

對於台積電員工在 Facebook粉絲團「TSMC 大小事」，驚爆內部擬大砍員工15%分紅，引發基層強烈反彈，甚至揚言效法三星發動罷工行動，並引起媒體跟進報導。台積電今日霸氣回應「TSMC 大小事」臉書粉絲團不當聯結與渲染，不僅沒有大砍員工分紅，公司今年全年分紅比率仍會高於去年，更與前資深副總經理暨人資長何麗梅退休無關。

力積電COMPUTEX秀「3D AI Foundry」 搶攻AI記憶體與邏輯整合商機

力積電（6770）將於COMPUTEX 2026以「3D AI Foundry」為主題，展示3D晶圓堆疊、先進封裝關鍵零組件與AI應用生態系布局，鎖定生成式AI與高效能運算（HPC）帶動的大容量記憶體、高頻寬與低功耗需求。

良維打入輝達新平台供應鏈 高單價產品比重將提升

連接線廠良維董事長李淳正看好AI應用爆發，除大客戶亞馬遜AWS之外，良維也打入輝達（NVIDIA）Vera Rubin新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。