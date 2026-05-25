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陪黃仁勳逛夜市？5月27日輝達員工大會聊什麼 蔣萬安反應曝光
輝達執行長黃仁勳訪台，5月27日將到北士科T17、T18基地出席輝達員工大會，儘管過去員工大會不對外公開，不過北市長蔣萬安今天證實，他已收到邀請，27日將會出席輝達員工大會。對於兩人見面聊什麼？會不會帶黃仁勳逛夜市？蔣萬安笑稱，當然，「我們到時候都會有很多可以談、可以聊。」
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會，對於5月27日將與黃仁勳碰面，兩人聊的話題備受關注。被問及會聊什麼？會不會一起逛夜市？蔣萬安說，他跟黃仁勳不是第一次見面，這次最重要，選擇在T17、T18舉辦員工大會，過往員工大會都沒有對外公開，所以這次選在海外總部的地址舉辦，特別具有意義。
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