良維打入輝達新平台供應鏈 高單價產品比重將提升

AI蓬勃發展超乎預期，全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）今日宣布在台徵才名額上修至千人，新北廠職缺多達300 個，以因應林口和台南檢測設備產能擴充，預估在招募人才到位後，全球員工可望超過5500人。

2026-05-25 15:36