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供不應求激勵價格成長 集邦：首季全球前五大NAND品牌營收季增83%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新NAND Flash產業調查，2026年第1季全球各雲端服務供應商（CSP）為滿足建置AI server基礎設施時的高速傳輸、大容量要求，對enterprise SSD需求呈幾何倍數成長。此外，因傳統HDD結構性缺貨延續，大批訂單轉向QLC enterprise SSD。在需求爆發但供給受限的情況下，NAND Flash原廠平均銷售單價（ASP）普遍優於預期，帶動第1季前五大品牌商合計營收季增83.7%，突破389億美元。

觀察第2季，供需失衡格局不變，儘管智慧手機、PC需求因記憶體價格上漲和整機價格上調而受挫，但來自server端的訂單將填補此一缺口。原廠普遍預期第2季NAND Flash出貨量繼續增長，議價機制也將持續支撐ASP水準。

分析第1季各NAND Flash供應商營收表現，Samsung受惠於季度議價機制與server應用位元出貨量躍升，ASP大幅成長，以135.1億美元的營收穩居龍頭，季增幅度高達104.7%，為前五大品牌最高，市占率也從28%提升至31.6%。

第二名SK hynix Goup(含SK hynix和Solidigm)營收為75.3億美元左右，季增44.6%，市占率調整至17.6%。其營收動能同樣來自高漲的ASP，且旗下Solidigm得益於大容量QLC enterprise SSD訂單持續爆發，貢獻集團整體營收顯著。

Kioxia第1季營收表現強勁，季增80%至59.6億美元，排名維持第三名，市占率為13.9%。由於整體NAND Flash價格大漲，以及市場供需情況對原廠極度有利，Kioxia營收、獲利表現皆創佳績。

Micron同樣受惠於ASP大幅成長帶動NAND Flash業務，第1季營收季增達96.7%，上升至59.5億美元，市占率回升至13.9%，與SanDisk並列第四。

SanDisk第1季資料中心業務營收大幅季增200%以上，顯示其調整產品組合向高價值配置的策略極為成功，季度NAND Flash營收同樣為59.5億美元，季增96.7%，市占率為13.9%。

TrendForce表示，2026年主要NAND Flash原廠幾乎無新增產能，在AI需求持續強勁的情況下，預料全年都將呈現供給短缺態勢，且200層以上的高層數產品至年底將成為市場的絕對主流。此外，產能資源將維持傾向server應用，進一步推升大容量QLC enterprise SSD的滲透率。

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