環球晶股東會／董座徐秀蘭：希望報價於下半年能合理反映

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於25日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，但成本上漲，折舊攤提也增加，所以關鍵是希望在銷售價格方面於下半年開始能夠合理反映，獲得客戶支持。

針對矽晶圓市況，徐秀蘭指出，2025年與2026年不一樣的是，去年很明顯看到先進製程、AI相關的應用有很強需求，但是其他應用需求就很弱，是冰火兩重天的狀態。客戶端即使庫存水位已相對健康，仍不太敢把存貨水位拉高。不過到今年第1季時，開始陸續看到很多客戶能見度跟信心越來越高，開始願意下稍微長一點的訂單。

在產品應用上，徐秀蘭認為，除了AI需求很強，非AI應用如車用、工業用產品也陸續回復元氣。目前環球晶12吋產能滿載，其他中小尺寸矽晶圓的稼動率也滿高，能見度已達第3季。

至於成本方面，徐秀蘭坦言，目前戰爭因素的影響非常大，就矽晶圓來說，環球晶在9個國家生產，許多國家的能源成本都飆高，運費也上漲，且製程中只要有利用到石化相關製品，相關成本都墊高，且該公司擴增產能帶來的折舊攤提尚在增加中。

基於今年外在環境因素墊高成本，加上產能較滿，徐秀蘭提到，正積極與客戶溝通，希望平均銷售單價能有所改進。去年根本不敢向客戶提報價提高，今年比較有機會與客戶溝通，因為各種大環境因素讓成本上升是事實，很難全都自行吸收，希望後續別讓該公司調整的幅度太低，看看是否今年下半年起可以有所調整。