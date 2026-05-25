禾伸堂：AI需求強明年續擴產 估高階品仍缺貨

主被動元件廠禾伸堂董事長唐錦榮指出，輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）平台帶動積層陶瓷電容（MLCC）等被動元件拉貨強勁，禾伸堂今年和2027年持續擴充產能，若AI需求強勁態勢未變，預估2027年被動元件缺貨狀況會更明顯，禾伸堂增加AI應用等高階元件比重。

禾伸堂今天召開股東會，唐錦榮在會後接受媒體短暫採訪指出，從2020年開始輝達AI平台帶動人工智慧產業供應鏈整體需求，包括電源電力應用改變、創造MLCC在電源應用領域需求強勁。

在產能布局，唐錦榮指出，預計今年第3季到2027年第1季設備陸續進駐，評估今年產能可增加2成至3成，2027年產能可再增加3成至4成，目前高階設備交期拉長至1年到1.5年。

唐錦榮表示，禾伸堂整體交期已拉長到20多週，若AI需求強勁態勢未變，預估2027年被動元件缺貨狀況會更明顯，禾伸堂在AI應用領域主要客戶包括美系雲端服務供應商（CSP）及筆電品牌大廠等，客戶希望長期穩定合約，禾伸堂不斷升級產品規格。

唐錦榮表示，AI應用帶動高階被動元件需求強勁，不僅帶動數量還有產品品質要求，市場價格因此調整，被動元件廠商大部分產能往AI和高階應用布局，禾伸堂也會掌握商機，增加AI應用等高階元件比重。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳23日抵台時指出，VeraRubin平台可能是台灣供應鏈史上規模最大的產品發表。對此，唐錦榮表示，「我們很高興聽到這樣說」。

除了AI資料中心應用，唐錦榮表示，未來包括備援電池模組BBU、人形機器人、甚至飛天車等未來發展「越來越有意思」，未來3年至5年對禾伸堂是不錯的機會。