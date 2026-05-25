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直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親切簽名合照再送6000元紅包
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日來台，展開馬不停蹄的行程，其中也包含親民的台灣小吃之旅，所到之處再度掀起「黃爸爸旋風」。今日（5月25日）中午，黃仁勳即至位於台北松山區的「王記府城肉粽」用餐，並且親民地與粉絲合照，臨走前更為店家包下6,000元大紅包。
黃仁勳本次再訪「王記府城肉粽」，由於正逢中午用餐時段，因此不僅店內擠滿用餐人潮，店門口更吸引大量想要一睹風采的粉絲。黃仁勳一行人除了品嚐店內招牌的肉粽、碗粿等餐點，店家也招待消暑的西瓜上桌。當黃仁勳用餐完畢後，面對身旁顧客的詢問，也展露親民態度，大方為粉絲們簽名、合照。
黃仁勳離開前，從口袋中拿出6張千元紙鈔，分成兩包裝入紅包袋中贈予店家，讓員工們感到十分開心。門口的排隊粉絲，則拿出各種小物給黃仁勳簽名並搶拍合照。最終黃仁勳團隊約在12:55離開現場。
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