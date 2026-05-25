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黃仁勳供應鏈首站廣達 點名Vera Rubin合作「做得非常好」

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
黃仁勳25日中午與妻子及女兒，前往位於台北市松山區的王記府城肉粽用餐。記者朱子呈／攝影
黃仁勳25日中午與妻子及女兒，前往位於台北市松山區的王記府城肉粽用餐。記者朱子呈／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本次來台進入第三日，25日啟動供應鏈拜會行程，首站預計會見廣達（2382）董事長林百里、副董事長梁次震。黃仁勳稍早受訪時也直接點名廣達，表示「我們與廣達有很大的合作關係，他們在Vera Rubin做得非常好」，使廣達在輝達下一代AI平台供應鏈中的角色再度受到市場關注。

黃仁勳此行從抵台起就緊扣Vera Rubin與台灣供應鏈。他先前表示，Hopper與Grace Blackwell平台都相當成功，但下一代Vera Rubin將是輝達至今最成功的一代產品；每套Vera Rubin平台約由200萬個零組件構成，並由台灣約150個生態系夥伴共同打造，可能是輝達史上最大、最快的產品上市，也可能是台灣產業空前的大案，下半年台灣供應鏈將非常忙碌。

除廣達之外，黃仁勳預計明日與魏哲家會面，市場也關注雙方在先進製程、先進封裝與CoWoS產能上的合作進展。輝達今日也宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation專案正式啟動，將於5月27日上午在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦台灣員工大會，黃仁勳將親自出席，象徵輝達台灣總部布局進入新階段。

從黃仁勳提前來台、密集拜會供應鏈，到COMPUTEX與GTC Taipei即將登場，台灣正成為全球AI產業的核心舞台。近期包括輝達、AMD等國際科技大廠高層接連聚焦台灣，凸顯AI競賽已不只是GPU或單一晶片之爭，而是先進製程、封裝、伺服器、散熱、電源、載板與系統整合的整體供應鏈競賽。台灣不只是AI硬體製造基地，更已成為全球AI基礎建設擴張的中心點。

黃仁勳 廣達 輝達

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