員工爆料砍分紅 台積電完整說明來了

台積電（2330）員工近期爆料將砍分紅，對此，台積電今日回應媒體提問，完整說明。

對於近日媒體報導，台積公司說明兩點如下：

「我們清楚認知台積公司在台灣有著越來越大的企業社會責任，在盈餘分配上，我們會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。

台積公司感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，我們很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年。我們也相信，伴隨公司未來的穩健發展，大家的分紅將會持續增加。」