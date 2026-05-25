大砍員工福利？ 台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

對於台積電員工在 Facebook粉絲團「TSMC 大小事」，驚爆內部擬大砍員工15%分紅，引發基層強烈反彈，甚至揚言效法三星發動罷工行動，並引起媒體跟進報導。台積電今日霸氣回應「TSMC 大小事」臉書粉絲團不當聯結與渲染，不僅沒有大砍員工分紅，公司今年全年分紅比率仍會高於去年，更與前資深副總經理暨人資長何麗梅退休無關。

台積電的澄清如下：

我們清楚認知台積公司在台灣有著越來越大的企業社會責任，在盈餘分配上，我們會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。

台積公司感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，我們很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長將超過去年分紅成長。我們也相信，伴隨公司未來的穩健發展，大家的分紅將會持續增加。