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聯發科供應商大會 強調期與供應鏈夥伴共同打造敏捷韌性、責任永續
聯發科（2454）近日舉辦年度供應商大會，由總經理暨營運長陳冠州主持，邀請數十家供應鏈夥伴參與，並頒發年度最佳供應商等獎項。面對快速成長的AI需求，聯發科表示，期待與全球供應鏈夥伴共同打造敏捷韌性、責任永續的供應鏈，協助客戶加速產品創新，攜手共創AI新世代的雙贏未來。
陳冠州指出，該公司憑藉系統單晶片整合與運算連結的核心優勢，高度聚焦「更強運算與能效」、「完整平台整合」、「加速落地量產」等三大方向，與供應鏈夥伴共同開發與量產。面對未來涵蓋先進製程、系統整合、封裝測試與可靠度良率等整體工程能力的需求，將與供應鏈夥伴建立更深度的合作，以強大的供應韌性與執行紀律，與生態系夥伴一同以技術硬實力贏得這場整體工程能力的競賽。
另外，聯發科提到，該公司也將AI預測與數位自動化導入供應鏈管理機制，透過整合需求、供應、庫存端的資訊，能及早辨識風險與擬定因應對策，打造具備高度韌性與敏捷交貨能力的智慧供應鏈。
聯發科在供應商年會上頒發年度最佳供應商、卓越技術合作、卓越量產支援、卓越先進技術開發、最佳綠色製造貢獻獎項，獎勵並推動責任供應鏈管理機制與綠色供應鏈，期望將永續承諾轉化為客戶的綠色競爭優勢。展望未來，聯發科強調，將持續與所有供應鏈夥伴建立長期穩固的關係，以更深度緊密合作來因應全球局勢的挑戰，以彈性與韌性快速應對市場變化，為客戶提供價值。
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