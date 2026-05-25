恩智浦 COMPUTEX 聚焦實體 AI 執行長來台談 AI 落地應用

全球半導體大廠恩智浦半導體（NXP）宣布，將於COMPUTEX 2026聚焦「實體人工智慧」（Physical Intelligence），主軸鎖定邊緣AI、汽車電子、工業物聯網與安全互聯應用，展現AI從雲端與數位世界走向家庭、工廠與車輛等真實場域的落地商機。

恩智浦總裁暨執行長Rafael Sotomayor將來台參與COMPUTEX主題演講，預計6月3日上午10時30分於南港展覽館二館，以「將AI帶入現實世界：實體人工智慧的未來」為題，說明恩智浦如何推動AI從數位運算轉化為可實際部署的邊緣應用。

此外，恩智浦AI晶片工程執行副總裁Ajith Mekkoth也將於6月2日在COMPUTEX論壇發表專題演講，聚焦「恰到好處的邊緣AI」，探討在功耗、安全與低延遲限制下，如何提供可擴展且高效率的智慧運算能力。

展會期間，恩智浦將於台北辦公室打造創新情境展示廳，展示三大應用主題，包括智慧生活、智慧空間與智慧移動。內容涵蓋智慧門禁、AI控制面板、Matter門鈴、AI眼鏡、機器人、自主移動機器人、智慧工廠、電池儲能系統、智慧車內感測、CoreRide車輛運算平台、ADAS與電動車電池監控等解決方案。

恩智浦表示，邊緣AI與實體AI正逐步進入居家、工作場域與車輛，未來關鍵不只是AI模型本身，而是如何在真實世界中兼顧安全、即時反應、低功耗與系統整合。台灣具備完整電子製造與系統設計生態系，將是恩智浦推動實體AI落地的重要合作基地。

本屆COMPUTEX期間，恩智浦全球合作夥伴包括研揚（6579）、研華（2395）、海華（3694）、仁寶（2324）、台達電（2308）、鴻海（2317）、英業達（2356）與和碩（4938）等，也將展示與恩智浦在汽車、工業與物聯網、行動裝置及通訊基礎設施等領域的最新合作成果。