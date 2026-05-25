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中興電：GIS設備第4季出貨晶圓大廠 攻AIDC統包工程

中央社／ 桃園25日電

重電廠中興電工董事長江馥年今天表示，預估今年營運目標雙位數百分比成長，人工智慧（AI）算力和綠能轉型帶動成長無虞，其中GIS重電設備獲得半導體晶圓大廠認證，第4季逐步出貨給國內新廠區；另外在AI資料中心應用，中興電今年跨入工程統包與建置項目。

中興電上午在桃園龜山林口廠召開股東會，小股東在臨時動議議程踴躍發言，江馥年一一回覆，會後並接受媒體採訪。

在重電事業方面，江馥年指出，從大環境來看，台電持續國家電力建設政策，加上再生能源用電攀升，電網系統要求只會越來越高，反映在中興電重電事業表現。

觀察訂單能見度和規模，江馥年表示，目前中興電在手未實銷訂單規模超過新台幣400億元，產能滿載，部分訂單能見度可看到2031年，新接訂單目標金額200億元至250億元之間。

在半導體廠重電設備應用，江馥年透露，中興電高壓氣體絕緣開關（GIS）設備已取得半導體晶圓大廠認證，可確定出貨給台灣新廠區應用，預計今年第4季逐步出貨；未來若晶圓大廠擴大海外設廠，對於中興電GIS設備外銷也是潛在成長動能，預估中興電明年在半導體應用項目營收，成長幅度約3%至5%。

在AI應用布局方面，江馥年指出，中興電主要涉及兩大項目，其一已提供AI資料中心所需空調和發電機產品；另一方面，今年會涉入AI資料中心工程統包與建置項目。

在海外第三地規劃，江馥年指出，中興電持續以台灣市場為主，並考量啟動海外第三地產能布局，今年下半年先以日本市場為主；目前外銷市場占中興電整體業績比重約5%至6%，期盼未來外銷市場業績逐步成長，並拉高外銷比重。

在其他事業群和轉投資公司方面，江馥年指出，成長超乎預期，未來營運動能保持正面看法，經營嘟嘟房停車事業的關係企業寶盛國際，規劃2028年掛牌上櫃。

在氫能布局上，江馥年表示，今年是中興電氫能單位重要關鍵一年。由於台灣綠電需求高、風力和太陽能發電屬於間歇性能源，仍需要基載電力搭配；而氫能發電是主要解決方案，中興電在氫能備援基載技術應用發展有豐富經驗，可提供具備減碳效益和國際認證的綠電售電服務，規劃今年下半年開始執行。未來視情況擴大投資，今年氫能事業目標期盼損益兩平。

談到整體產能布局和投資規劃，江馥年表示，未來視接單狀況考量產能，今年未有增資計畫。

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