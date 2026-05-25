聯發科攜供應鏈搶 AI 算力商機 強化先進製程、封測與系統整合能力

在 AI 運算與資料中心需求快速成長下，半導體產業在追求更高運算效能的同時，也面臨能源使用與永續發展的挑戰。全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）副總裁暨台灣總經理汪佳慧（Grace Wang）於今日分享 ASML 永續發展策略與在台最新進展，強調將透過技術創新與產業合作，在支持產業成長的同時，持續降低環境衝擊。另外今年ASML規劃在台灣招募約 1,000 名新進人才，其中新北廠職缺達300 個。

2026-05-25 11:59