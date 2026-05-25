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AI 投資釀零組件漲價缺貨 緯穎：記憶體最缺、客戶每天都會問
AI基礎建設投資熱潮不斷，使零組件供給受到影響，ODM大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗坦言，零組件缺料漲價的問題，公司、客戶及供應商等三方每天都在討論，「每天都很關鍵」，目前最缺的就是記憶體，其次是MLCC、PCB、電源等高階規格零組件，不過公司當前缺料狀況仍可控。
AI需求強勁成長之際，也讓零組件出現嚴重供給短缺、漲價等問題，ODM廠為滿足客戶訂單需求及確保出貨順利，每家ODM廠都在大搶零組件。洪麗寗說，緯穎每天都在討論缺貨、漲價的問題，也不斷在與客戶、供應商討論產能及出貨狀況，其中談及最缺的零組件，她直言就是記憶體，她說「客戶每天都在問有沒有記憶體」。
林威遠說，記憶體缺貨情況現在仍延燒當中，公司也跟三星、美光、SK海力士等記憶體大廠詢問過記憶體缺貨狀況，就連記憶體廠也不知道會缺多久，其他如PCB、電源、MLCC等高階零組件都同步呈現缺貨情況。
不過，洪麗寗也表示，目前零組件缺貨情況，公司仍在可控範圍之內，因此出貨表現不會受到影響，但確保零組件採購會影響公司後續出貨，因此「這場戰役非參加不可」，緯穎也會想盡辦法維持毛利率及ROE。
由於零組件價格飆漲，ODM廠在AI伺服器專案上仍需負責代客戶零組件採購，雖然最終獲利表現不會受到衝擊，但毛利率可能會因此下降，因此開始有代工廠開始與客戶協調，由客戶負責採購的Consignment模式，以維持毛利率表現。洪麗寗對此說，最近也在跟客人討論是否能改變零組件採購方式，以降低對財報的影響性。
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