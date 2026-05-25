快訊

NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

獨／機場服務費凍漲10年將解凍！2階段調漲 9月1日起調整成750元

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越攜手創意電子 打造全台首座低碳運算中心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越攜手創意電子， 打造全台首座低碳運算中心。圖／崇越提供
崇越攜手創意電子， 打造全台首座低碳運算中心。圖／崇越提供

崇越科技能源事業布局出現突破，集團旗下「鼎越創能」啟動IC設計服務大廠─創意電子的運算中心工程，於創意電子苗栗竹南圖靈中心建置規模達2.6MW（百萬瓦）的博隆能源固態氧化物燃料電池發電（SOFC）系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，低碳運算中心每年可減少約3,072公噸的二氧化碳排放。根據目前的比較數值，20年累計總減碳量可達61,430公噸，相當於158座大安森林公園的年吸碳量。在電網建設難以即時跟上算力需求的時代，崇越科技將持續協助台灣半導體與 AI 產業現地供電，進一步強化台灣在全球 AI供應鏈中的戰略韌性。

SOFC與太陽能、風能一樣，提供無需燃燒的可靠低碳電力，強化台灣的能源安全與韌性。由於台灣地狹人稠，新建大型電廠不易，電力供給需朝向分散式市場發展。創意電子率先「就地發電」（On-site Power Generation），主動應對AI運算中心對電網高度依賴的挑戰。

相較傳統電網從規劃到建置需耗時5至7年，難以即時跟上AI算力競賽下指數型增長的用電需求，崇越所引進全球燃料電池領導者Bloom Energy的定置型固態氧化物燃料電池發電技術，建置期只需3至6個月，可更高效、低碳的方式彌補AI電力缺口。

Bloom Energy的定置燃料電池發電技術透過高效率的電化學反應發電，明顯優於傳統火力發電的效能。相較於電網，可有效減碳近三成，進一步優化運算中心的電力使用效率。

為確保供電接軌平穩，崇越科技採取分階段併網模式，首階段 1.3MW 已於今年 1 月正式啟動；隨著 6 月全容量2.6MW併網，每年可發電達2,160萬度。此分散式供電模式不僅為客戶確保了穩定的基載電力，建立「先低碳、後零碳」的轉型示範，同時以就地發電的孤島技術減輕長途輸電壓力，緩解台電強化電網韌性的負擔。

崇越建構完整的環保工程與能源事業，除負責此案開發的嘉益能源及其子公司鼎越創能外，還涵蓋專攻高階水處理的環保工程大廠─建越科技，以及深耕環境評估與碳盤查的光宇工程。

大安森林公園 崇越科技 工程

延伸閱讀

綠電商品 當紅炸子雞

AI大戰升級電力大戰！Anthropic估值9,000億美元…00899年漲35.96％搶先布局

野村投信全台首檔稀土ETF 鎖定「稀土、鈾、黃金」新資源金三角

中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

相關新聞

輝達宣布5月27日北士科辦台灣員工大會 黃仁勳親自出席

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation專案啟動，將於5...

先進封裝需求爆發 華洋精機卡位黃金賽道

華洋精機今日以每股承銷價85元上櫃掛牌交易。該公司以半導體自動化光學檢測（AOI）起家，隨著半導體先進製程與先進封裝需求持續擴大，帶動相關檢測設備需求成長。

勤凱受惠拉貨增溫 第1季EPS 2.55元創歷史新高

電子材料大廠勤凱受惠MLCC市況火熱，終端客戶需求攀升，前四月營收8.56億元，年增54.91%，優於同業平均。公司指出，近期被動元件客戶明顯開始建立庫存、同時需求亦轉佳，拉貨動能強勁，客戶出現長單鎖料情況。整體而言，下半年展望正向。

崇越攜手創意電子 打造全台首座低碳運算中心

崇越科技能源事業布局出現突破，集團旗下「鼎越創能」啟動IC設計服務大廠─創意電子的運算中心工程，於創意電子苗栗竹南圖靈中心建置規模達2.6MW（百萬瓦）的博隆能源固態氧化物燃料電池發電（SOFC）系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。

聯發科攜手供應鏈夥伴迎接AI算力商機 布局整體工程實力

聯發科技日前舉辦年度供應商大會，由總經理暨營運長陳冠州主持，邀請數十家供應鏈夥伴參與，並頒發年度最佳供應商等獎項，感謝全球供應鏈夥伴的長期支持。

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日晚間突現身台北饒河夜市，引發現場民眾爭相圍觀，不少粉絲一路跟拍、搶著合照，現場氣氛相當熱烈。他一邊品嚐各種美食，一邊親切向民眾揮手互動，幾乎來者不拒，態度相當親民，也讓大批網友嗨喊「黃爸爸來了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。