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聯發科攜手供應鏈夥伴迎接AI算力商機 布局整體工程實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科攜手供應鏈夥伴，迎接AI算力商機，布局整體工程實力。記者簡永祥／攝影
聯發科攜手供應鏈夥伴，迎接AI算力商機，布局整體工程實力。記者簡永祥／攝影

聯發科技日前舉辦年度供應商大會，由總經理暨營運長陳冠州主持，邀請數十家供應鏈夥伴參與，並頒發年度最佳供應商等獎項，感謝全球供應鏈夥伴的長期支持。

聯發科技總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科技憑藉SoC整合與運算連結的核心優勢，高度聚焦「更強運算與能效」、「完整平台整合」、「加速落地量產」三大方向，與供應鏈夥伴共同開發與量產。面對未來涵蓋先進製程、系統整合、封裝測試與可靠度良率等整體工程能力的需求，將與供應鏈夥伴建立更深度的合作，以強大的供應韌性與執行紀律，與生態系夥伴一同以技術硬實力贏得這場整體工程能力的競賽。

除此之外，聯發科技也將AI預測與數位自動化導入供應鏈管理機制，透過整合需求、供應、庫存端的資訊，能及早辨識風險與擬定因應對策，打造具備高度韌性與敏捷交貨能力的智慧供應鏈。

聯發科技供應商年會上亦頒發年度最佳供應商、卓越技術合作、卓越量產支援、卓越先進技術開發、最佳綠色製造貢獻獎項，獎勵並推動責任供應鏈管理機制與綠色供應鏈，期將永續承諾轉化為客戶的綠色競爭優勢，成為供應鏈夥伴在AI時代中最堅實、創新且具備永續發展的最佳後盾。

展望未來，聯發科技將持續與所有供應鏈夥伴建立長期穩固的關係，以更深度緊密合作來因應全球局勢的挑戰，以彈性與韌性快速應對市場變化，為客戶提供價值。

聯發科

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