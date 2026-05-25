中興電通過配息6元 估今年營運市值穩定成長

重電廠中興電工董事長江馥年今天表示，AI算力及淨零轉型改變全球對新能源需求，政策支持為中興電營運帶來長期發展動能，今年中興電各事業群均有明確規劃，掌握能源轉型商機，帶動公司營運和市值穩定成長，經營團隊持續創造更多獲利與公司價值。

中興電上午在桃園龜山林口廠舉行股東會，通過各項議案，包括每股盈餘分配現金股利新台幣6元，並全面改選董事。

觀察2025年營運表現，江馥年指出，去年每股稅後基本純益8.07元，獲利和配息均創歷史新高，去年電力建設及能源轉型需求強勁，帶動整體營運表現。

中興電在致股東營業報告書指出，AI投資熱潮強勁，帶動主要國家經濟在詭譎多變中維持溫和成長，不過近期中東地區地緣政治風險、眾多經濟體財政狀況不佳，仍為全球經濟再添更多不確定性。

中興電表示，公司持續以綠能電力為核心發展主軸，規劃長期營運與獲利提升藍圖，未來持續積極配合政府綠能轉型及穩定供電的電力政策方向，掌握各項綠能發電相關設備及工程商機，在重電產業，具備完整高壓氣體絕緣開關（GIS）設備產品線。

在高效節能空調應用，中興電表示，受惠AI商機，電信業者與國際大廠在台設置資料中心IDC機房及AI研發中心大幅增加，帶動業務成長，中興電後續仍將持續投入研發資源，推出節能商用及機房空調產品。

在氫能技術應用，中興電表示，2025年提供氫能動力模組與整合技術支援，聯手弘鉅汽車與首都客運，發表氫燃料電池大客車，布局全球氫能交通與淨零轉型領域。

中興電指出，近年積極轉型升級，發展出包括電力、系統整合、新能源、嘟嘟房、中國大陸等事業群，以綠能、服務及其他三大面向多角化發展，並透過精密加工技術升級，已跨入半導體及光電設備精密加工，並承接國際大廠訂單。