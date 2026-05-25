輝達宣布5月27日北士科辦台灣員工大會 黃仁勳親自出席

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation專案啟動，將於5月27日上午在北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，執行長黃仁勳將親自出席。

黃仁勳去年5月在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前的主題演講中，宣布輝達台灣總部將落腳北士科，並取名為「星群」（NVIDIA Constellation）。

由於輝達尚未申請建築執照，台北市政府建管處長虞積學日前在議會答詢時表示，無建照就無法依建築法申報開工，但土地所有權人或開發單位可進行形式上或依民間習俗開工儀式。

黃仁勳23日抵台後行程滿滿，他24日晚間與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐後受訪表示，此行將安排多場會議，希望與廣達董事長林百里及台積電董事長魏哲家會面，並透露27日將參加輝達台灣總部動土典禮。