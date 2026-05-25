黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日晚間突現身台北饒河夜市，引發現場民眾爭相圍觀，不少粉絲一路跟拍、搶著合照，現場氣氛相當熱烈。他一邊品嚐各種美食，一邊親切向民眾揮手互動，幾乎來者不拒，態度相當親民，也讓大批網友嗨喊「黃爸爸來了」。

有趣的是，黃仁勳接受媒體聯訪時，才被推薦可以到饒河夜市逛逛，當時他笑回「好啊」，沒想到晚間真的現身夜市，讓人直呼「執行力超強」。有民眾也在社群平台threads發文分享，原本只是憑著「第六感」跑來逛夜市，結果竟幸運巧遇黃仁勳，甚至還有貓咪被他抱到，讓網友笑稱「被黃爸爸抱過的貓咪太幸福」。

畫面曝光後，也吸引不少網友羨慕留言，「配合度好高」、「竟然喝著18天逛夜市，我爸真的愛上Taiwan Beer了」、「他知道怎麼抱貓咪耶」、「老婆在後面笑得很開心」、「幸運貓咪」。此外，還有正在夜市買烤玉米的民眾分享，當時巧遇黃仁勳主動上前詢問玉米好不好吃，接著竟直接低頭咬了一口，隨後還大方塞給老闆一張1000元鈔票，讓現場民眾又驚又喜。

據了解，黃仁勳昨晚其實已先赴台積電創辦人張忠謀家中餐敘，結束後又臨時起意前往饒河夜市續攤，沿路邊走邊吃小吃，不時停下腳步與民眾自拍、聊天，相關畫面也迅速在網上瘋傳。而張忠謀夫人張淑芬先前也曾透露，黃仁勳每次來台幾乎都會到家中作客，還特別喜歡她煮的麻婆豆腐等重口味料理。

本站報導，黃仁勳23日提前抵台後，已陸續展開多項行程，除了出席輝達開發者社群活動，也將參與COMPUTEX、GTC Taipei及備受科技業關注的「兆元宴」。他也透露，此行將與台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里等產業人士會面。談到輝達新一代AI平台Vera Rubin時，黃仁勳表示，該平台預計下半年放量，將成為輝達史上最成功的新產品之一，並直言台灣供應鏈下半年「會非常忙碌」。

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