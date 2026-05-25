輝達將於北士科新總部預定地 舉辦員工大會

輝達執行長黃仁勳來台，該公司為慶祝台灣輝達Constellation專案正式啟動，宣布將於5月27日上午在未來台灣新總部所在地，也就是北投士林科技園區T17、T18預定地，舉辦台灣員工大會。

輝達執行長黃仁勳再度訪台，除了拜訪各家供應商，也將於下周舉行GTC Taipei主題演講，如今更將在未來的台灣新總部地點舉行員工大會。

黃仁勳說，Hopper平台與Grace Blackwell平台都很成功，而接下來的Vera Rubin平台將會是其至今最成功的一代產品，超越前述兩個平台。每個Vera Rubin平台大約是由200萬個零組件構成，並且由台灣150個生態系夥伴共同協力打造。這可能是輝達有史以來最大也最快的產品上市，甚至對台灣產業可能也是空前未有，所以下半年會很忙碌。

黃仁勳先前也提到，未來AI經濟的重點在於每美元的token產出有多少，或是每個token的美元成本有多少，所以接下來要做的事情，是盡可能快速產生與處理token，而這正是Vera表現出色之處。