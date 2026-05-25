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崇越集團攜手創意 打造全台首座低碳運算中心

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越集團能源事業布局取得重大突破，啟動IC設計服務大廠創意電子的運算中心工程，於創意電子苗栗竹南圖靈中心建置規模達2.6MW（百萬瓦）的SOFC系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。圖／公司提供
崇越集團能源事業布局取得重大突破，啟動IC設計服務大廠創意電子的運算中心工程，於創意電子苗栗竹南圖靈中心建置規模達2.6MW（百萬瓦）的SOFC系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。圖／公司提供

隨著全球人工智慧需求呈現指數級成長，穩定且低碳的電力供應已成為半導體與資料中心競爭力的核心關鍵。半導體關鍵材料整合服務大廠崇越（5434）能源事業布局取得重大突破，集團旗下「鼎越創能」啟動IC設計服務大廠─創意電子（3443）的運算中心工程，於創意電子苗栗竹南圖靈中心建置規模達2.6MW（百萬瓦）的Bloom Energy博隆能源固態氧化物燃料電池發電（SOFC）系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。

SOFC技術與台灣《再生能源發展條例》精神相符，包括高效率、低碳電化學反應，以及未來可接軌氫燃料的彈性。SOFC與太陽能、風能一樣，提供無需燃燒的可靠低碳電力，強化台灣的能源安全與韌性。

電力，是AI時代最被低估的稀缺資源。台灣地狹人稠，新建大型電廠不易，電力供給需朝向分散式市場發展。這項合作不僅是崇越科技在分散式電力領域的重要里程碑，更象徵台灣半導體設計標竿─創意電子率先「就地發電」（On-site Power Generation），主動應對AI運算中心對電網高度依賴的挑戰。

相較傳統電網從規劃到建置需耗時5至7年，難以即時跟上AI算力競賽下指數型增長的用電需求，崇越科技所引進全球燃料電池領導者Bloom Energy的定置型固態氧化物燃料電池發電技術，建置期只需3至6個月，可更高效、低碳的方式彌補AI電力缺口。

Bloom Energy的定置燃料電池發電技術透過高效率的電化學反應發電，明顯優於傳統火力發電的效能。相較於電網，可有效減碳近三成，進一步優化運算中心的電力使用效率。

崇越科技此次展現強大的資源整合實力，提供從發電設備採購、專業建置到長期租賃的一條龍服務。專案由崇越科技旗下鼎越創能負責整體投資與設備服務，並由集團旗下環保工程大廠─建越科技擔任EPC總承包商。建越科技作為Bloom Energy授權的專業建置夥伴，憑藉深厚的半導體廠區工程實績，確保系統從初期設計、安裝到後續20年的運轉、維護，均能符合高科技廠的嚴苛要求。

為確保供電接軌平穩，崇越科技採取分階段併網模式，首階段1.3MW已於今年1月正式啟動；隨著6月全容量2.6MW併網，每年可發電達2,160萬度。此分散式供電模式不僅為客戶確保了穩定的基載電力，建立「先低碳、後零碳」的轉型示範，同時以就地發電的孤島技術減輕長途輸電壓力，緩解台電強化電網韌性的負擔。

崇越科技建構完整的環保工程與能源事業，除負責此案開發的嘉益能源及其子公司鼎越創能外，還涵蓋專攻高階水處理的環保工程大廠─建越科技，以及深耕環境評估與碳盤查的光宇工程。

崇越科技不僅供應AI晶片所需的尖端材料，更協助客戶解決算力背後的電力問題，透過分散式電力，為運算中心提供新一代解決方案。崇越集團賴杉桂副董事長表示：「我們與創意電子攜手打造全台第一座低碳運算中心，每年可減少約3,072公噸的二氧化碳排放。根據目前的比較數值，20年累計總減碳量可達61,430公噸，相當於158座大安森林公園的年吸碳量！」在電網建設難以即時跟上算力需求的時代，崇越科技將持續協助台灣半導體與AI產業現地供電，進一步強化台灣在全球AI供應鏈中的戰略韌性。

再生能源 半導體 崇越科技

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