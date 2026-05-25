勤凱受惠拉貨增溫 第1季獲利創歷史新高

電子材料大廠勤凱（4760）受惠MLCC市況火熱，終端客戶需求攀升，前4月營收8.56億元，年增54.91%，優於同業平均。公司指出，近期被動元件客戶明顯開始建立庫存、同時需求亦轉佳，拉貨動能強勁，客戶出現長單鎖料情況。整體而言，下半年展望正向。

勤凱副董事長莊淑媛表示，主要產品當中，以銅膏拉貨最為積極、終端產品為MLCC，部分業者每月拉貨量月增逾二成。銀膏終端產品為電感及電阻相關，動能亦佳。經過產品組合優化之後，公司第1季毛利率19.74%、稅後純益2.55元，創單季歷史新高，年增32.78%。

莊淑媛認為，部分被動元件部分受惠AI相關產品出貨暢旺、加上原本客戶庫存不高，客戶下單改為穩定下單，甚至有長單出現，這是過去較為罕見現象。

新事業布局方面，包括在ABF載板、機器人、無人機、PCB軟板等領域，產品都已通過客戶驗證，正在小量試單當中，未來有望成為新成長動能之一。

公司將持續聚焦高階應用材料研發、強化客戶合作深度，以提升中長期營運穩定度。此外，為擴大規模，公司已於高雄市大寮區取得不動產1.12億元，取得497坪土地，以便未來擴張之用。