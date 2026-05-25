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蘇媽力挺CPU需求未來5年大爆發 雙鴻獲均熱片百萬大單打破獨占局面

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
AMD執行長蘇姿丰上周旋風式訪台，除參與媒體論壇，最重要是拜會供應鏈確保下半年到2027年供應無虞。王郁倫攝影
AMD執行長蘇姿丰上周旋風式訪台，除參與媒體論壇，最重要是拜會供應鏈確保下半年到2027年供應無虞。王郁倫攝影

龍蝦OpneClaw應用愈多，CPU需求愈增，市場開始談論CPU跟GPU配比變化。AMD董事長蘇姿丰上週訪台，馬不停蹄跟供應鏈開會確保供貨，強調2奈米製程的 Venice CPU已正式在台積電（2330）量產，透露Helio機櫃的CPU與GPU配置是1：4，未來CPU需求會隨AI應用顯著攀升，而輝達的GB300NVL72機櫃更已是1：2。

繼蘇姿丰短暫訪台，NVIDIA執行長黃仁勳上週六緊接著抵台，同樣為即將量產新平台供貨狀況固樁，隨Agent AI應用跟推論需求大增，CPU未來3～5年成長性看俏，蘇姿丰預估未來5年CPU年複合成長率高達35%，是過去每年3～4%成長率的10倍，為此她也特地訪台向供應鏈固樁確保2027～2028年需求無虞，據了解，CPU均熱片過去僅一家供應商，AMD鑑於需求過大，已經加入第二家供應鏈雙鴻（3324）。

蘇姿丰曾公開表示未來CPU與GPU配比將是1：1，但她訪台期間接受訪問，對何時1：1出現相對保守表示，具體的比例細節其實不是最重要，過去幾年大家對於 GPU 帶來的高算力感到非常興奮，但如果想要實現「AI 無所不在（AI everywhere）」的願景，就必須具備所有類型的運算元件，目前市場趨勢已經顯示，各種 AI 應用正帶動 CPU 需求顯著提升。

蘇姿丰也坦言，目前 CPU 市場需求遠高於一年前的預測，導致整體供應非常緊繃。為了解決問題，AMD 正與全球供應鏈夥伴取得極佳的合作支持，以非常快的速度提升產能。AMD 預計在今年每一季都會持續增加 CPU 的供應量，並且針對 2027 年及未來的長期需求，已經提前規劃了顯著增加的產能龍蝦Agent AI應用正在遍地開花，是此波推升CPU需求比預期高，導致短期供貨不足的原因。

長期協助國家及企業建立主權AI算力，台智雲總經理吳漢章對CPU跟GPU最佳配比提出洞見，他指出，在企業建置主權 AI 時，CPU 與 GPU 的需求數量是「兩個獨立的決策」，並沒有絕對的直接配比關係。

他解釋，當企業要在內部主機上同時運行一千隻「龍蝦（AI 模型）」來服務員工時，基礎系統的運作必須仰賴 CPU，因此，CPU 的核心數（Core）與記憶體（Memory）需求，是直接取決於「使用人數」與「模型實例的數量」，換言之，越大的公司，員工人數越多，需要的龍蝦就越多，CPU核心數要愈多。

GPU 則是專注於實際的 AI 推論負載，決定 GPU 數量的關鍵，在於有多少人，要消耗多少 Token？用什麼模型？吳漢章解釋，兩者要看企業實際狀況分別評估建議數量。

他解釋，外界感覺 CPU 的搭配比例好像增加了，如近期有許多人開始認為不再是1：8，可能會趨向 1:1 或 1:2，但他解釋，CPU增加純粹是因為企業內部使用雲端 AI 模型（如龍蝦）的數量變多了，進而帶動了 CPU 的整體需求，不代表兩種晶片在架構上必須綁定某個固定比例。

從根本來說，他表示「GPU 本身是不負責 run（執行）程式」，故未來若龍蝦應用百花齊放，員工用的越多，對CPU數量就越高。

除Helio機櫃已經是1：4，輝達NVIDIA GB300 NVL72機櫃更是已經達1：2，顯示推論完的執行，仍需要靠CPU。

雙鴻切入AMD供應鏈 今年打破VC獨大局面

對於CPU需求大爆發，散熱大廠雙鴻今年大受惠，董事長林育申表示，雙鴻已正式成為 AMD 伺服器 CPU 均熱片的第二家合格供應商，「有多少產能就能接多少單」，未來也會切入MI系列GPU散熱。

若伺服器機櫃已經用水冷，CPU部分也會一起用水冷，但若通用型CPU伺服器，現階段還是氣冷為主。

他表示，今年確實CPU散熱業務需求成長20~30%，比預期要高，為了因應龐大的需求，雙鴻不僅沒有縮編氣冷團隊，反而增加人力。

不過他認為，雖然氣冷目前是主流，但已有少部分的通用型 CPU 開始導入水冷技術。管理層強調，隨著未來 CPU 的運算需求增加、功率比例越來越高，CPU 的散熱設計走向水冷將是必然的趨勢，如果高階晶片堅持不使用水冷，系統設計的「心要很大」，因為必須在伺服器內部安排體積非常龐大的散熱空間與風扇來進行解熱。

目前雙鴻的均熱片產能約為每個月十幾萬顆，由於近期伺服器 CPU 對於均熱片的需求突然變得非常旺盛，公司已明確設定年底至明年初擴充目標月產能大幅拉升至少 100 萬顆，倍數成長。

為了支撐龐大的產能擴充，雙鴻在泰國現有的三個廠區旁，額外購入了第四塊土地，將專門用來新建挑高廠房以生產均熱片，挑高廠房工程約需半年即可完成，不過後續還有生產設備的交期進駐以及產線人員的訓練，他預估整體產能完全放量是在年底至明年初。

雙鴻董事長林育申坦言本來以為氣冷需求會下滑，但還好團隊都還在，現在CPU氣冷的均熱片需求大增，必須開新產能支援。王郁倫攝影
雙鴻董事長林育申坦言本來以為氣冷需求會下滑，但還好團隊都還在，現在CPU氣冷的均熱片需求大增，必須開新產能支援。王郁倫攝影

黃仁勳 蘇姿丰 AMD

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