台積電砍分紅？業界喊烏龍

有自稱台積電（2330）員工的民眾在網路爆料，因公司將砍員工季分紅，有意號召其他員工仿照三星工會鬧罷工。對此，至昨（24）日截稿前，未能取得台積電官方回應。

業界觀察，外傳台積電砍員工分紅應是烏龍；另外，台積電有職工福利委員會，但並無像三星一樣的工會，預期號召罷工「有難度」。

業界分析，台積電全球員工人數已超過9萬人，就算分紅總額有成長，隨著員工數持續提升，並看個別單位績效，除了例行調薪，今年首季季分紅約持平去年第4季水準，預估雖不再按照EPS成長等比率拉升，但仍維持高檔，預估2026年整體員工業績獎金與酬勞（分紅）仍將維持一定水準。

台積電在年報強調，每年檢核並設定人才競爭市場標竿企業，除參考包含標竿企業市場薪資調查報告外，也參考產業整體薪資調查資料，並收集市場相關薪資資訊後，進行薪酬競爭力分析，以制定相關薪酬策略。

台積電員工薪酬包含按月發給薪資、按季結算經營績效發給業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況發放酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻。