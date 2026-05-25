川普政府力挺量子運算 鴻海、緯創、仁寶卡位商機

川普政府力挺量子運算，為產業後市背書，鴻海（2317）、仁寶（2324）、金寶（2312）、緯創（3231）、廣達（2382）等台灣重量級大廠也都動起來，全力卡位量子商機。

鴻海很早就跨入量子電腦研究，旗下鴻海研究院2021年成立離子阱量子計算實驗室，2023年10月啟用，為台灣首座產業全資挹注量子計算研發實驗室，目標今年推出二個量子位元邏輯運算成果，2027年打造出五到十個量子位元可編成的量子電腦原型。

仁寶及金寶同屬台灣量子國家隊成員，並且都是輝達量子電腦重要夥伴。其中，仁寶採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，模擬與加速量子最佳化技術。仁寶研發量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」正與台灣量子國家隊在不同領域研究量子運算應用，全力卡位量子電腦商機。金寶與輝達不約而同投資量子硬體製造商SEEQC，金寶並與SEEQC共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，躍輝達衝量子電腦第一梯隊夥伴。

緯創也積極投入量子電腦前期布局，並開始啟動量子電腦建置，預期將透過提前研發，在未來攻入量子電腦商機。