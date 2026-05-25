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主權 AI…下個新市場
各國政府積極投入AI，主權AI將是AI基建下一個新市場，也是輝達最新Vera Rubin平台鎖定的目標，法人看好，鴻海（2317）是主權AI供應商領頭羊，受惠最大。
鴻海掌握北美四大CSP訂單之餘，在日本、非洲、中東、台灣等地主權AI市場都有布局，例如攜手日本軟體銀行與三菱電機，利用鴻海集團旗下夏普的工廠來生產AI伺服器，進軍日本主權AI市場。
鴻海董事長劉揚偉之前說，規劃把夏普的龜山廠改裝為AI伺服器工廠，以因應日本的主權AI需求。
非洲主權AI基礎設施公司Amini在5月中旬宣布，與鴻海和法國AI與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權AI發展，是鴻海集團首次布局非洲主權AI市場。
中東主權AI方面，劉揚偉之前透露，集團在沙烏地阿拉伯布局多年，成立電動車合資公司；鴻騰精密也在中東開發充電樁。整體而言，鴻海集團與AI伺服器的上游晶片及下游客戶建立非常穩固的關係，重大專案都會參與其中。
台灣方面，鴻海5月中旬公告，增資旗下亞灣超算公司300億元，為第一階段的AI算力做好準備。亞灣超算是鴻海集團旗下發展超算中心與雲端運算營運平台公司，規劃打造全台最大規模GPU集群，也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，並將成為推動台灣在全球AI算力與應用的關鍵。
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